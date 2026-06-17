Dólar revierte la tendencia y se impulsa al alza este miércoles: precio oficial del 17 de junio al cierre

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 17 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.446, lo que significó una reducción de $19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.427.

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Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $21, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.425.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.453, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.423. El promedio cotizado se encuentra en $3.440.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,197 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 732,10.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,39 %, llegando a las 99,670 unidades.

La cotización del dólar continúa siendo clave para inversionistas, viajeros y quienes compran en el exterior. Foto: Getty Images

Ventas minoristas en EE. UU. superan expectativas en mayo en medio de altos costos de energía

Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron ampliamente las expectativas en mayo, impulsadas por un mayor gasto en estaciones de servicio, según datos oficiales publicados el miércoles.

Las ventas aumentaron un 0,9 % respecto a abril, a 763.700 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio.

Fue un incremento mayor que el alza del 0,5 % que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

En comparación con un año atrás, las ventas totales de mayo subieron un 6,9 %, indicó el informe.

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Las cifras no están ajustadas por inflación. El índice de precios ha aumentado con fuerza desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero desataron la represalia de Teherán, que prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, pasaje clave de hidrocarburos.

Esto hizo disparar los precios del petróleo y los costos en las gasolineras.

Si bien las ventas en supermercados se mantuvieron estables en mayo y los consumidores redujeron su gasto en restaurantes y bares, las ventas en estaciones de servicio aumentaron un 3,4 % en términos mensuales.

En comparación con mayo de 2025, las ventas de las estaciones de servicio se dispararon un 26,5 %.

Ventas minoristas en EE.UU. superan expectativas en mayo en medio de altos costos de energía Foto: Getty Images

Los consumidores estadounidenses han sido un motor importante de la mayor economía del mundo: mantuvieron su nivel de gasto incluso mientras los precios han ido en aumento.