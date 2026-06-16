Petro lanza fuerte mensaje a Ecopetrol: “Está reteniendo su inversión a punta de créditos”

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas advertencias sobre la situación financiera de Ecopetrol y el manejo de la deuda pública del país, al asegurar que la petrolera estatal estaría sosteniendo su inversión en Permian mediante créditos que podrían representar riesgos para las finanzas nacionales.

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Según explicó el mandatario, Ecopetrol estaría manteniendo dicha inversión “a punta de créditos”, una situación que, en su criterio, podría tener consecuencias para el Estado colombiano.

Petro señaló que esas obligaciones son asumidas inicialmente por la compañía, pero advirtió que eventualmente podrían convertirse en una carga para la Nación.

Petro señaló que los créditos podrían volverse deuda para la Nación. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

“En cualquier momento se vuelve deuda de la Nación. Y ahí sí nos quebramos”, afirmó el jefe de Estado al referirse a los riesgos que, según él, implica la estructura financiera utilizada para sostener la inversión en el proyecto ubicado en la cuenca del Permian, una de las principales regiones productoras de petróleo y gas en Estados Unidos.

Durante su intervención, el mandatario defendió la gestión económica de su gobierno y aseguró que su administración ha evitado una crisis fiscal heredada de gobiernos anteriores. “Hemos salvado a la Nación de la quiebra que dispuso Duque”, manifestó.

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Petro sostuvo además que existen cifras sobre el crecimiento de la deuda pública que, según él, no han recibido suficiente atención mediática. En ese contexto, comparó el comportamiento del endeudamiento durante las administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Según él, durante el gobierno de Santos la deuda colombiana creció un 71 % respecto al nivel en que fue recibida, mientras que durante la administración de Duque el incremento habría alcanzado el 77 %. El mandatario utilizó estos datos para respaldar sus críticas a las políticas fiscales implementadas por los gobiernos anteriores.

Asimismo, explicó que parte de las presiones sobre las finanzas públicas provienen del aumento de las tasas de interés, especialmente en la deuda interna.

Petro señaló que este fenómeno ha tenido efectos sobre el costo del endeudamiento del país, aunque destacó que, según sus declaraciones, la deuda externa ya fue reducida hasta representar el 25 % dentro de la estructura general de obligaciones financieras.

Las afirmaciones del presidente se producen en medio del debate sobre la sostenibilidad fiscal del país, el papel de Ecopetrol en la economía nacional y las decisiones relacionadas con la gestión de la deuda pública en los próximos años.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

Petro sostuvo además que existen datos sobre el crecimiento de la deuda pública que, según él, no son divulgados por la prensa.

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