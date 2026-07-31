MinTransporte da ultimátum a Aerocivil para garantizar la seguridad operacional en los aeropuertos

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lanzó este viernes, 31 de julio, un contundente llamado al director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, para que adopte de manera inmediata las medidas necesarias que garanticen la seguridad operacional y la continuidad de los servicios aeroportuarios en el país.

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Por medio de sus redes sociales, la jefe de la cartera de Transporte reiteró que la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil constituye una prioridad del Gobierno nacional y un deber jurídico ineludible para la autoridad aeronáutica.

Le reiteré esta mañana al director de @AerocivilCol la instrucción del gobierno y de @MinTransporteCo de priorizar la seguridad en los aeropuertos. Antes de que termine la jornada de hoy debe adoptar las medidas suficientes y necesarias para garantizar la prestación de este… pic.twitter.com/kWpv1q9YbN — Mafe Rojas (@maferojas) July 31, 2026

“Le reiteré esta mañana al director de Aerocivil la instrucción del Gobierno y de MinTransporte de priorizar la seguridad en los aeropuertos. Antes de que termine la jornada de hoy debe adoptar las medidas suficientes y necesarias para garantizar la prestación de este servicio y los que sean prioritarios”, señaló la ministra.

En la comunicación, Rojas recordó que la Aerocivil tiene la obligación legal y constitucional de garantizar la disponibilidad, continuidad y suficiencia de los sistemas y servicios que permiten la operación segura de los aeropuertos colombianos.

Asimismo, advirtió que las dificultades administrativas o presupuestales no pueden convertirse en una justificación para incumplir esa responsabilidad.

La ministra fundamentó su requerimiento en normas constitucionales, legales e internacionales que obligan al Estado colombiano a proteger la vida de los ciudadanos y a garantizar la seguridad de la aviación civil, incluyendo el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

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Como parte del requerimiento, impartió instrucciones para que la Aerocivil adopte de inmediato las medidas administrativas, regulatorias, contractuales, presupuestales y de inspección que resulten necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema aeroportuario y la prestación de los servicios esenciales.

El oficio fue dirigido a Luis Alfonso Martínez Chimenty, director de la Aerocivil. Foto: Aerocivil

El oficio también establece un plazo perentorio para verificar el cumplimiento de las órdenes. La ministra dio tres días, hasta el 3 de agosto de 2026, para que el director de Aerocivil entregue un informe detallado con las acciones implementadas, el cronograma de ejecución de las medidas pendientes, los riesgos identificados y los responsables de su mitigación.

Además, Rojas advirtió que la desatención de estas instrucciones podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias, penales, fiscales y patrimoniales para los funcionarios que incumplan sus deberes.