Corte recibe tres testimonios claves en la investigación contra Martha Peralta por el saqueo a la UNGRD

SEMANA conoció en exclusiva que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió tres testimonios claves en la investigación que avanza contra la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, por su posible participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La diligencia se dio después de que esta revista revelara la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, en la que se abstuvo de pedir medida de aseguramiento contra Peralta, pero expuso con detalles la presunta participación de la senadora en hechos de corrupción que se habrían ejecutado en La Guajira, el departamento que representa.

Después de que se conoció ese documento, la Sala de Instrucción de la Corte envió esta semana una comisión a la región de la costa Caribe, para escuchar los testimonios de tres piezas claves que aclararan la participación que tuvo la congresista del Pacto en uno de los escándalos más graves del Gobierno Petro.

Exclusivo: la nulidad que se estaría gestando detrás de la indagatoria contra Martha Peralta por el caso de la UNGRD

¿Quiénes son los testigos?

Las declaraciones iniciaron con el testimonio de Carmen Domitila, una mujer que, según la Corte, la senadora Peralta ha identificado como “una amiga importante en su proceso político”, y quien se habría beneficiado del supuesto tráfico de influencias detrás de la UNGRD.

En dicha ponencia contra la congresista, la Corte Suprema denominó ese esquema de corrupción como un caso de “votos por contratos”, el cual está respaldado por capturas de pantalla de las extracciones forenses del celular de Olmedo López, exdirector de la UNGRD.

Así se destaparon los chats que tuvo con un usuario denominado “MAIS Martha Peralta Presidente Nacional”, en el que reposan conversaciones, documentos, teléfonos, correos, profesiones y experiencia de una tabla de por lo menos 23 recomendados; así se habría dado el aterrizaje de Carmen Domitila Iguarán a la UNGRD.

El otro testigo que ya fue escuchado por la Corte en este proceso es Isaac Rizcala, el hombre que, en septiembre de 2023, habría acompañado a la senadora a una reunión en la sede de la UNGRD, para presentarlo como propietario de maquinaria amarilla, al parecer, para facilitar su contratación en el programa de mantenimiento de jagueyes, los pozos artificiales para almacenar agua en La Guajira.

Isaac habría ido a esa diligencia en compañía de su hermano Jorge Isaac, quienes, según la Corte, después de dicha reunión, terminaron expidiendo una orden de proveeduría por más de 2.000 millones de pesos a favor de una empresa que estaba vinculada a esas personas. Ese negocio salió con la aprobación de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.

El entonces director de esa entidad, Olmedo López, calificó ese contrato como un “ilegal direccionamiento”, y aseguró que los procesos de contratación se habrían “instrumentalizado” para vincular a personas que no eran aptas para la función pública.

El otro personaje que fue escuchado esta semana por la Sala de Instrucción es Álvaro Celedón, el hombre que apareció en un chat entre Martha Peralta y Sneyder Pinilla, donde acordaron una reunión para supuestamente gestionar la contratación de la sociedad Equipos y Construcciones Celedón, según la investigación de la propia Corte.

La magistrada Cristina Lombana lleva la investigación contra Peralta por el caso UNGRD. Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La magistrada Lombana explicó en la ponencia que, frente a este capítulo, la congresista pro Gobierno Petro optó por guardar silencio, asegurando que esas pruebas del celular de Pinilla aún no habían sido analizadas por su equipo defensor.

Sin embargo, Peralta reconoció después ante la justicia que conoce a Álvaro Celedón desde las elecciones de 2023 en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, y sabía que “se dedicaba a labores con maquinaria”, según el documento en poder de esta revista.

Esos testimonios de Carmen Domitila, Issac Rizcala y Álvaro Celedón son los nuevos avances que ha tenido la Corte Suprema en la investigación contra la senadora Martha Peralta, tras salir implicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.