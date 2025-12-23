Nación

Directivo de Aerocafé confesó grave problema del terreno en el que se construirá el megaproyecto

Este martes 23 de diciembre se firmará el contrato para la primera etapa de la obra en la Gobernación de Caldas.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 4:58 p. m.
Foto: Asociación Aeropuerto del Café

En medio de la firma del contrato por más de 800.000 millones de pesos para construir el aeropuerto del Café, en Caldas, SEMANA reveló una dura confesión hecha por un directivo del Patrimonio Autónomo, la entidad a cargo de administrar los recursos del proyecto. El funcionario admitió la existencia de un grave problema donde se levantará el megaproyecto.

Esta situación, que podría comprometer la viabilidad de la obra, fue alertada por Daniel Rodríguez, el director técnico de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, la dependencia que administra los millonarios recursos que se han destinado para esa construcción que se hará en el municipio de Palestina, en Caldas.

Aerocafé: el multimillonario contrato que el Gobierno Petro se juega con un solo oferente y que no cumpliría requisitos

Durante un encuentro para hacerles seguimiento a los estudios y diseños de la obra, Rodríguez admitió que “tenemos una falla que atraviesa la pista. La falla fue identificada dentro de los estudios de geología y geotecnia, hidrogeología, hidrológico. Creo yo que se realizaron unos estudios demasiado rigurosos, dadas las mismas condiciones técnicas del terreno donde se va a construir el proyecto”.

Uno de los partícipes en la reunión preguntó si esa inestabilidad en el suelo estaba contemplada en los diseños, a lo que se confirmó que esa situación se puso de presente al ser una de las exigencias que hizo la Aeronáutica Civil para entregar la licencia del aeródromo.

Aerocafé, sin despegue. Edición 2265
Aerocafé. Foto: Cortesia Asociación Aeropuerto del Café

El director técnico de la Unidad de Gestión también confesó que los validadores de la obra y hasta la Sociedad Colombiana de Ingenieros han manifestado que se tiene que atender dos temas complejos: girar la pista un par de grados, teniendo en cuenta la falla, y atender la presencia de cenizas volcánicas que podrían afectar el material para construir la pista.

Para eso, un ciudadano español que participó en la reunión propuso que se debería acudir a una prueba piloto que permita observar en laboratorio la reacción del material que se utilizará para la etapa uno de Aerocafé, un proyecto estratégico para el desarrollo del Eje Cafetero.

Aeropuerto del Café en Caldas. Imagen de Referencia.
Aeropuerto del Café en Caldas. Imagen de Referencia. Foto: Cortesía Ministerio de Transporte.

Hacer un piloto en la zona de pista para asegurar estos resultados, primero en laboratorio y luego en campo, haciendo un previo estudio de patología del suelo para dar una alternativa de la solución, y entonces que quede evidente que es un sistema que, al trabajar conjuntamente con la ingeniería civil, apoyamos también a la ingeniería geotécnica desde un problema que tiene origen químico”, dijo.

Esta delicada información se conoció el mismo día en que funcionarios del Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, el Patrimonio Autónomo, entre otras entidades, llegaron hasta las instalaciones de la Gobernación de Caldas para firmar el multimillonario contrato.

Directivo de Aerocafé confesó grave problema del terreno en el que se construirá el megaproyecto

