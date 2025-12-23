Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

Hace pocas semanas se llevó a cabo una reunión a la que tuvo acceso esta revista en la que salió a la luz la grave falla geológica que tendría en jaque la construcción del aeropuerto internacional del Eje Cafetero (Aerocafé), en Caldas, pero a pesar de esa delicada alerta, el Gobierno nacional, la Gobernación de ese departamento y otros actores implicados firmarán en las próximas horas el contrato para empezar a construir la primera etapa del megaproyecto.

La situación salió a flote en medio de un encuentro que se realizó para hacerle seguimiento al proceso de contratación de esa obra, en el que participó Daniel Rodríguez, el director técnico de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, la entidad que administra los millonarios recursos para construir el aeropuerto.

Rodríguez llegó a ese cargo por medio de Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, quien podría estar en las próximas horas asistiendo a la Gobernación de Caldas para la firma del millonario contrato que superaría los 800.000 millones de pesos solo en la primera etapa.

Pero en medio de esa reunión a la que tuvo acceso SEMANA, el director técnico de la Unidad de Gestión, Daniel Rodríguez, reveló una situación preocupante: “Vale resaltar que tenemos una falla que atraviesa la pista. La falla fue identificada dentro de los estudios de geología y geotecnia, hidrogeología, hidrológico. Creo yo que se realizaron unos estudios demasiado rigurosos, dadas las mismas condiciones técnicas del terreno donde se va a construir el proyecto”.

A pesar de esa advertencia, desde la Gobernación de Caldas informaron que este martes 23 de diciembre a las 10:00 a. m. llegarán hasta ese departamento funcionarios de Patrimonio Autónomo, del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica Civil para firmar el contrato del proyecto que ha sido calificado como una “iniciativa estratégica” para el Gobierno Petro.

Rodríguez también advirtió que el terreno donde se construirá el aeropuerto del café tiene otros problemas que podrían generar dificultades para los materiales que se utilizarán para la obra, como la presencia de ceniza volcánica y de un material conocido como basáltico, que es similar a una roca volcánica.

El director técnico de la Unidad de Gestión también explicó que Manizales está identificada como una “zona de alta sismicidad” y los expertos que han estado detrás de este proyecto han identificado dos problemas complejos que tienen que solucionar.

“Tenemos que girar la pista tres cuartos de grado, que se hace el giro de la pista, y bajar la rasante ocho metros. Es cuando se toma esa decisión de bajar la rasante de la pista ocho metros. Entonces, así quedan los diseños”, advirtió Rodríguez en ese encuentro.

El directivo explicó que para atender el tema de las cenizas volcánicas se acudirá a un esquema de “compensación por masas”, el cual consiste en construir un “muro cortina anclado” en el que irá “encima nuestra pista (…) tenemos que hacer todo para proteger nuestra pista”. Ese “muro anclado” es una especie de muro de contención.

En la reunión también se cuestionó si la inestabilidad del suelo estaba contemplada en los diseños, a lo que los partícipes confirmaron que esa novedad estaba incluida, teniendo en cuenta que era una de las exigencias que hizo la Aeronáutica Civil para entregar la licencia del aeródromo.

Una prueba piloto para enfrentar el problema del material

Con la ceniza volcánica y el basáltico como principales obstáculos frente al material de la obra, un ciudadano español que participó en dicho encuentro propuso hacer una prueba piloto en la zona, para observar la reacción de los nuevos insumos frente a esos elementos en el municipio de Palestina, Caldas, donde estará Aerocafé.

El español explicó que es necesario “hacer un piloto en la zona de pista para asegurar estos resultados, primero en laboratorio y luego en campo, haciendo un previo estudio de patología del suelo para dar una alternativa de la solución, y entonces que quede evidente que es un sistema que, al trabajar conjuntamente con la ingeniería civil, apoyamos también a la ingeniería geotécnica desde un problema que tiene origen químico”.

Ese ciudadano calificó como una “descomposición química” adelantar los trabajos en una zona con presencia de ceniza volcánica, por lo que explicó que el estudio de partículas como arcilla o arena permite identificar desde el laboratorio la resistencia que puede tener ese tipo de material.

Desde el Ministerio de Transporte confirmaron que ese contrato se lo ganó el consorcio Aeropuerto del Café SK, conformado por KMA Construcciones (66 %) y Solarte Nacional de Construcciones (34 %). Esas empresas tendrán el reto de superar la falla geológica y la presencia de elementos que podrían complicar el avance de la obra.