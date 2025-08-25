A licitación del Aeropuerto del Café: conozca los detalles de la obra que ilusiona a los habitantes del Eje cafetero

El gobierno de Gustavo Petro anunció este lunes, 25 de agosto, la licitación de la primera etapa del aeropuerto del Café (Aerocafé), una terminal aérea ubicada en el municipio de Palestina, a solo 26 kilómetros de Manizales.

Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “es un proyecto de infraestructura aeroportuaria de importancia estratégica para el país que fortalecerá la conectividad, dinamizará la economía regional y nacional, y abrirá nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo social en el departamento de Caldas y el Eje Cafetero”.

Su directora, Natalia Irene Molina Posso, dijo: “Hoy es un día histórico, con esta licitación se abre la oportunidad de recomponer la historia de la región. Esto es fruto de la visión de desarrollo y la visión de cambio que ha tenido el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se espera que este Aeropuerto genere un aumento de 12 % en el ingreso de turistas, así como el impacto que tendrá en la economía de la región”.

Además, durante el lanzamiento de la licitación, hecho que tuvo lugar en Manizales, la funcionaria firmó el Pacto por la Transparencia y la Pluralidad de la contratación Pública de la licitación lado Aire del Aeropuerto del Café, que busca asegurar la calidad técnica y la igualdad de oportunidades para los participantes en la licitación.

El aeropuerto, que en su primera fase de esta licitación cuenta con una inversión de 828.423 millones de pesos, según el DNP permitirá reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento frente a otras terminales como el aeropuerto Matecaña (Pereira, a 59 km) y El Edén (Armenia, a 110 km), y mejorará sustancialmente la conectividad aérea de la región.

En esta meseta será construido Aerocafé, el aeropuerto con el que sueñan en el Eje Cafetero hace 50 años. | Foto: Aeropuerto del Café.

Según el DNP, el Aeropuerto del Café contará con:

• Pista de 1.340 metros de longitud y 30 metros de ancho.

• Franja de seguridad de 1.460 metros de longitud por 80 metros de ancho.

• Zonas de seguridad de extremo de pista (RESA) de 120 metros.

• Capacidad operativa diurna y nocturna, permitiendo el aterrizaje de aeronaves como el ATR 72, con capacidad para 78 pasajeros.

Además, considera esa cartera que la operación del Aeropuerto del Café permitirá:

• Aumentar la capacidad de transporte de pasajeros y carga, con una proyección de crecimiento anual del 12 % en un escenario base.

• Mejorar la competitividad del sector exportador, facilitando el transporte de productos clave como el café, confitería, textiles y electrodomésticos, que hoy representan el 99% de las exportaciones no minero-energéticas de Caldas.

• Reducir costos logísticos y mejorar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

• Fomentar el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, con nuevas oportunidades en turismo de naturaleza, aventura, cultural y gastronómico.

Otro de los puntos a favor de la licitación, según el Gobierno, es que “este aeropuerto será una fuente directa e indirecta de generación de empleo y reactivación económica en la región. Durante su fase de construcción, se proyecta la creación de 2.987 empleos directos, y una vez en operación, se generarán 6 empleos por cada mil pasajeros atendidos”.

Por otro lado, se cree que beneficiará a Manizales con mayor atracción de inversión, turismo y empleo, reduciendo sus niveles de pobreza multidimensional.

Según el DNP, ese flagelo hoy afecta al 13,9 % de los hogares manizalitas.

“Por su parte, Palestina, el tercer mayor productor de café del departamento de Caldas, verá fortalecida su economía cafetera, con una mejora en las condiciones de vida de las familias campesinas, especialmente en zonas rurales donde la pobreza multidimensional alcanza el 32,4%”, aseguró el DNP.