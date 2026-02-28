Nación

Tragedia en Armenia: conductor implicado en accidente con dos muertos se habría entregado

Entre las víctimas mortales se encuentra la joven de 19 años, Nicole Valeria Vargas, quien habría participado en ‘La Voz Kids’.

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 8:05 p. m.
Nicole Valeria Vargas perdió la vida en un accidente el pasado sábado, 21 de febrero.
Nicole Valeria Vargas perdió la vida en un accidente el pasado sábado, 21 de febrero. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images e Instagram @nicolevargas_music

Desde hace varios días, la comunidad del Quindío permanece conmocionada por la muerte de la joven cantante Nicole Valeria Vargas, en la vía que conecta Armenia con Circasia. La artista alcanzó reconocimiento tras su participación en La Voz Kids Colombia, emitido por Caracol Televisión.

De acuerdo con información de las autoridades, la artista de 19 años falleció en el mismo hecho en el que también murió William Andrés Paipa, de 40 años, lo que generó conmoción en la comunidad y entre seguidores del programa musical.

William Andrés Paipa (der.) y Nicole Valeria Vargas Gómez fueron las víctimas del fatal accidente en las vías del departamento del Quindío.
William Andrés Paipa (der.) y Nicole Valeria Vargas Gómez fueron las víctimas del fatal accidente en las vías del departamento del Quindío. Foto: Tomada de redes sociales

Los dos habrían bajado de un camión en el que trabajaban, buscando trasladar unos artículos hacia el otro carril de la calzada, cuando fueron alcanzados por el vehículo. Todo ocurrió a las 8:30 p. m., quedando evidenciado el momento en las cámaras de la zona.

Las víctimas, una vez que fueron atropelladas, no fueron auxiliadas por el responsable, quien huyó del lugar luego de ocasionar el siniestro en el que ambos terminaron perdiendo la vida. En los clips que fueron difundidos en plataformas digitales, se puede ver cómo son golpeados y lanzados a la otra calzada, quedando expuestos a ser arrollados por los vehículos que transitaban en sentido contrario.

Sin embargo, hasta el 26 de febrero se desconocía el paradero del implicado; según el reporte oficial, el conductor del vehículo se entregó a las autoridades tras el accidente ocurrido el pasado 21 de febrero, donde ambas víctimas fueron arrolladas mientras transitaban por ese corredor vial.

Tras la muerte de las dos víctimas, las autoridades intensificaron la búsqueda del presunto responsable del siniestro. Ante esto, la Gobernación del Quindío había anunciado una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aportara información que permitiera identificar al conductor implicado.

Nicole Valeria Vargas Gómez fue una de las víctimas del fatal accidente en las vías del departamento del Quindío.
Nicole Valeria Vargas Gómez fue una de las víctimas del fatal accidente en las vías del departamento del Quindío. Foto: Tomada de redes sociales

Desde el momento del accidente, los organismos de investigación adelantaron labores para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones realizadas se incluyó la revisión de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios de posibles testigos.

Posteriormente, de acuerdo a lo reportado por las autoridades a La FM y Alerta Armenia, el señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades acompañado de su abogado en la Fiscalía 12 Seccional de Armenia, donde entregó su versión de los hechos.

A varios días de la tragedia, aún se percibe un ambiente de conmoción en el sector.

Conductor describe cómo se siente pasar por el lugar del trágico accidente en Quindío: “El señor se apiade de sus almas”

Las autoridades están investigando lo que sucedió en esta zona del país.

Habla por primera vez dueño de bus accidentado en Quindío y revela la razón por la que tenía dos placas: una salió a volar

