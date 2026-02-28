Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

Un macabro hallazgo se realizó en la noche de este viernes, 27 de febrero, en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá. Residentes y autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona.
Todo quedó registrado en un video de cámaras de seguridad, que fue revelado por el medio City TV. En las imágenes se observa el momento en el que el cadáver es dejado en el sitio.
El material, que es clave dentro de la investigación, deja en evidencia cuando un carro llega al punto, descienden cuatro personas y dejan el cuerpo sin vida.
El medio mencionado habló con un testigo que observó la escena por completo, por lo que el testimonio también ayudará a esclarecer cómo ocurrió todo.
“Parquearon en una zona llena de pasto, se bajaron dos mujeres y dos hombres del carro, luego sacaron el colchón y el cuerpo lo dejaron al frente”, relató esta persona.
Todo el hecho se registró por un corto tiempo: los responsables tardaron alrededor de un minuto y medio para abandonar el cadáver y escapar del sitio.
Poco después, los vecinos del sector se percataron de lo sucedido y dieron rápidamente aviso a las autoridades, que se desplazaron hasta la zona, realizaron el respectivo levantamiento del fallecido e iniciaron las pesquisas del caso.
El testigo aseguró a City Tv que hay mucho miedo en el sector de esta localidad, ya que en las últimas semanas han sido recurrentes los casos de inseguridad, por lo que hizo un llamado para que las autoridades tomen las medidas necesarias y se proteja a los ciudadanos.
La Fiscalía General de la Nación ya se encuentra al frente de la investigación. Además, se espera que Medicina Legal confirme la causa de muerte de la víctima y se establezca su identidad, lo que puede ayudar a arrojar las primeras hipótesis.