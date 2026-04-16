La extraña sensación con la que regresaron los astronautas: es como “si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos”

La extraña sensación con la que regresaron los astronautas a la Tierra: es como “si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos”

Tras completar una misión histórica alrededor de la Luna, los tripulantes de Artemis II enfrentan ahora un desafío menos visible, pero igual de impactante: readaptarse a la gravedad terrestre. La astronauta Christina Koch reveló que incluso días después de regresar, su cuerpo seguía reaccionando como si aún estuviera en el espacio.

“Cada vez que me despertaba durante los primeros días [tras retornar], creía que estaba flotando. Realmente pensaba que estaba flotando y tenía que convencerme a mí misma de que no era así”, dijo Koch, quien en 2019 ya había realizado una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Christina Koch reveló que su cuerpo tardó días en adaptarse a la gravedad. Foto: x

“Incluso después de pasar 328 días en el espacio durante mi misión anterior, nunca me ocurrió aquello de pensar que un objeto iba a flotar delante de mí. Sin embargo, por alguna razón, en este regreso sí me ha pasado. Por ejemplo, lanzaba una camiseta al aire... Y, de hecho, me sorprendía”, agregó.

Exámenes médicos y tensión en pleno vuelo

Mientras el cuerpo se ajusta nuevamente a la gravedad, la tripulación continúa bajo evaluación médica. El comandante Reid Wiseman explicó que aún no han tenido tiempo para asimilar completamente la experiencia.

Durante la misión, además, enfrentaron varios contratiempos técnicos dentro de la nave Orion. Entre ellos, una fuga de presión en los sistemas de combustible, fallas en el inodoro y un detector de humo que generó momentos de tensión.

“No fue aterrador, pero sí tenso durante unos minutos, hasta que logramos reconfigurar los sistemas. Sin embargo, lo que nos grabamos a fuego en la mente antes del lanzamiento fue: nada de movimientos apresurados. Detengámonos. Evaluemos esta máquina. Veamos qué nos está diciendo la máquina y qué nos está diciendo Houston [cuarto de control] y entonces, tomemos una decisión conjunta”, explicó.

Reid Wiseman admitió que aún no asimilan lo vivido en la misión. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y NASA

Pese a los incidentes, Wiseman defendió la seguridad de la nave y aseguró que podría volver a volar en cualquier momento.

“Tenemos que estar dispuestos a asumir un poco más de riesgo del que estábamos dispuestos a asumir en el pasado, y simplemente confiar en que encontraremos la solución en tiempo real”, agregó por su parte el canadiense Jeremy Hansen.

El momento más extremo: “como saltar de espaldas desde un rascacielos”

Uno de los relatos más impactantes fue el del piloto Victor Glover, quien describió el reingreso a la atmósfera como una experiencia límite tanto física como mental.

El astronauta explicó que durante los 13 minutos y 36 segundos que duró esta fase, la cápsula soportó temperaturas superiores a los 2.700 ºC mientras viajaba a cerca de 40.000 km por hora.

Victor Glover describió el reingreso como una experiencia extrema. Foto: Fox News

Dijo recordar que sintió un “efecto yo-yo” mientras los paracaídas se desplegaban. “Nunca he hecho paracaidismo; pero si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos... así es exactamente como se sintió durante 5 segundos. Luego salieron los paracaídas principales y fue grandioso”, aclaró.

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Confianza en volver a la Luna y mirar hacia Marte

La misión, que se extendió por casi 10 días, marca un hito al ser la primera tripulada del programa Artemis, cuyo objetivo es regresar a la Luna con una visión a largo plazo: establecer una presencia permanente y preparar el camino hacia Marte.

Los astronautas coincidieron en que la meta es alcanzable en los próximos años, en medio de la carrera espacial que también involucra a otras potencias como China. Estados Unidos apunta a un alunizaje en 2028, en un contexto político marcado por los planes impulsados durante la administración de Donald Trump.

“Si nos hubieran dado las llaves del módulo de aterrizaje, lo habríamos descendido y habríamos aterrizado en la Luna”, agregó Wiseman. “Es absolutamente factible”.

*Con información de AFP.