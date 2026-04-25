Tres electrodomésticos ‘devoradores’ de energía que no debería dejar conectados a la hora de dormir

Un aspecto clave al momento de evaluar el consumo eléctrico en el hogar son los electrodomésticos que se convierten en verdaderos “devoradores” de energía. Aunque muchas personas pasan por alto este detalle aparentemente inofensivo, lo cierto es que podría tener un impacto significativo en la factura y en el bolsillo.

Este es el electrodoméstico que no incrementa el consumo de energía aunque esté siempre conectado

¿Por qué ocurre este consumo? De acuerdo con expertos como Repsol, la energía que consumen algunos electrodomésticos y dispositivos incluso cuando no se están utilizando es conocido como “consumo fantasma” o modo de espera (stand by).

Además, la empresa española Endesa también advierte que el modo de espera no supone una desconexión completa, ya que algunos componentes internos continúan activos mientras el aparato permanece enchufado, generando un gasto eléctrico constante, aunque sea reducido.

El “consumo fantasma” es la energía que usan los dispositivos incluso cuando no están en uso. Foto: Getty Images

Disminuir este consumo es una manera práctica de ahorrar dinero y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medioambiente. Aunque a simple vista parezca un gasto mínimo, con el paso del tiempo podría representar una suma importante.

Una de las estrategias más efectivas es desconectar los aparatos o dispositivos cuando no están en uso, especialmente en horas de la noche, justo antes de dormir, salvo aquellos que requieren permanecer enchufados para su funcionamiento, como la nevera, el congelador o el router.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

Entre los dispositivos que más consumen energía se encuentran los decodificadores, que suelen permanecer conectados de forma constante e innecesariamente especialmente en horarios nocturnos. Estos equipos se encargan de procesar la señal de televisión y, aunque su uso no siempre es continuo, continúan gastando electricidad incluso cuando no están en funcionamiento activo.

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De acuerdo con el laboratorio Lawrence Berkeley National Laboratory, este tipo de aparatos se encuentra entre los que más electricidad demandan dentro del hogar, lo que podría impactar significativamente en el consumo total.

Los televisores también destacan por su elevado consumo, sobre todo cuando están conectados junto a otros dispositivos. Para disminuir este gasto, se pueden utilizar regletas con interruptor o sistemas que interrumpen la energía de forma automática. Aunque sin duda, la mejor opción es desconectarlo antes de dormir.

Desconectar algunos aparatos antes de dormir puede reducir los gastos en la factura de la luz. Foto: Getty Images

Finalmente, el horno microondas también representa un gasto adicional cuando permanece conectado sin estar en funcionamiento. Este consumo pasivo puede sumar entre 13 y 14 kWh mensuales, si se mantiene constantemente enchufado.

Para reducir este gasto innecesario, los expertos recomiendan desenchufar el aparato cuando no se use o, como alternativa más práctica, emplear regletas con interruptor o enchufes inteligentes que permitan cortar la corriente fácilmente.