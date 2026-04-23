El módem es uno de los aparatos más importantes en el hogar, sin embargo, puede presentar fallas por diferentes motivos externos como la ubicación y las interferencias.

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Ante ello, han surgido métodos caseros que buscan mejorar el rendimiento de forma simple, en donde comenzó a circular en redes sociales la de situar una moneda en la parte superior del módem.

La teoría detrás del uso de la moneda

Han señalado diferentes teorías para intentan justificar el uso de la moneda, por un lado, se señalan que las propiedades conductoras del metal podrían permitir que la moneda funcione como una antena adicional o un disipador, ayudando a que la señal sea más estable. No obstante, estas ideas suelen carecer de un sustento técnico firme y se basan mayormente en creencias populares.

Algunos creen que el metal actúa como antena, pero expertos lo atribuyen a mitos populares. Foto: Getty Images/iStockphoto

En un plano mucho más pragmático, el uso de una moneda responde a veces a la necesidad de añadir peso al equipo. Al ser dispositivos ligeros, la tensión de los cables puede moverlos fácilmente, y la moneda sirve como un lastre improvisado para mantener el router fijo en su lugar.

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¿Qué dicen los expertos?

Este método ganó alta popularidad en redes sociales, sin embargo, los expertos en tecnología afirman que no existe una comprobación científica que demuestre que el uso de la moneda mejore la calidad del internet.

El principal argumento técnico es que el tamaño de una moneda es insuficiente para interactuar de manera significativa con las ondas de radio de las frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz que utiliza la red WiFi.

Aunque se hizo viral en redes, expertos aseguran que no hay evidencia científica que respalde este método. Foto: Getty Images/iStockphoto

Riesgos asociados al uso de objetos sobre el router

Más allá de no aportar beneficios reales a la conexión, colocar objetos sobre el módem puede resultar contraproducente. Expertos advierten sobre los siguientes peligros:

Sobrecalentamiento: Al apoyar monedas u otros elementos, se corre el riesgo de bloquear las rejillas de ventilación, lo que afecta el rendimiento y puede acortar la duración del equipo.

Al apoyar monedas u otros elementos, se corre el riesgo de bloquear las rejillas de ventilación, lo que afecta el rendimiento y puede acortar la duración del equipo. Interferencias negativas: En lugar de potenciar la señal, el metal podría causar zonas muertas o interferencias que degraden la cobertura dentro de la casa.

Para asegurar un funcionamiento óptimo, los especialistas sugieren prestar atención al lugar donde se instala el router.