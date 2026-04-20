Revise este detalle en su router wifi: el pequeño error que podría estar causando una conexión a internet lenta e inestable

¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué tan viejo es su router wifi? Aunque no lo parezca, la antigüedad de este dispositivo puede estar influyendo directamente en la velocidad de su conexión a internet. Es un factor que muchos pasan por alto, pero lo cierto es que la tecnología avanza a gran velocidad y cada vez existen equipos más inteligentes diseñados para ofrecer una mejor experiencia, algo que no solo aplica a celulares, computadores o consolas de videojuegos, sino también a los routers.

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Además de afectar la calidad del servicio, un router antiguo también puede representar un riesgo para la seguridad. Según el medio especializado en tecnología Xataka, los fabricantes suelen ofrecer soporte durante un tiempo limitado, generalmente entre tres y cinco años desde el lanzamiento del dispositivo, por lo que eventualmente dejan de recibir actualizaciones.

Esto los convierte en posibles vulnerabilidades, ya que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes. Por ello, es importante mantener el router actualizado, teniendo en cuenta que es la principal puerta de acceso a internet en el hogar, aunque el proceso de actualización varía según el modelo.

Los routers no solo influyen en el rendimiento, sino también en la seguridad de la red doméstica. Foto: Getty Images / Canva

A pesar de su importancia, el router suele ser uno de los dispositivos menos atendidos después de su instalación, dado que muchos usuarios desconocen si funciona correctamente o si aún recibe actualizaciones.

Considerando que las personas suelen conservar sus routers durante aproximadamente siete años, esto genera una brecha de seguridad significativa: muchos equipos permanecen en uso sin soporte ni actualizaciones, lo que incrementa su exposición a posibles ataques.

Los routers antiguos suelen operar con estándares wifi obsoletos. Foto: Getty Images

Para comprobar qué tan viejo es su router, es necesario acceder al panel de administración y revisar la versión del firmware instalada. A partir del modelo del dispositivo, también se puede verificar en la página web del fabricante si aún recibe soporte.

Si el equipo tiene más de tres años sin actualizaciones, probablemente ya haya quedado fuera del soporte habitual, y si supera los cinco años, es muy posible que cuente con vulnerabilidades sin corregir. En esos casos, cuando no existen actualizaciones disponibles, la única solución efectiva es sustituir el router.