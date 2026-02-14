Si su wifi se satura en casa, revise el router: podría estar frenando su internet sin saberlo

En numerosos hogares y pequeñas oficinas, los usuarios carecen de una conexión realmente estable, veloz o capaz de vincular correctamente todos sus equipos, una situación que podría afectar diversas actividades cotidianas.

Ante estas carencias, los repetidores wifi se han popularizado como una solución práctica para ampliar la cobertura inalámbrica, ya que permiten reforzar la señal del router principal y llevar internet a espacios donde antes no llegaba.

Sin embargo, existe un detalle técnico que puede afectar de forma significativa el rendimiento real de la red y que con frecuencia pasa desapercibido: algunos repetidores incorporan un puerto Ethernet que, pese a su apariencia moderna, está limitado al estándar Fast Ethernet.

Según portales especializados como Redes Zone, en situaciones de este tipo la velocidad queda limitada a 100 Mbps; por ello, aunque el dispositivo reciba una señal óptima del router, el rendimiento no podrá superar ese umbral y la experiencia de uso puede resultar insatisfactoria.

Evitar obstáculos como paredes y materiales metálicos ayudaría a prevenir un mal rendimiento en el internet. Foto: Getty Images

No se trata de una falla ni de un problema de cobertura, sino de una limitación técnica que genera un cuello de botella; para evitarlo, sería necesario utilizar un repetidor con puerto Gigabit Ethernet.

Este fenómeno se vuelve especialmente relevante en entornos donde múltiples dispositivos consumen datos de manera simultánea y exigen velocidades sostenidas que superan con facilidad los 100 Mbps combinados. Si varios equipos dependen de un repetidor con puerto Fast Ethernet, la red puede saturarse rápidamente, generando latencia elevada y una experiencia de usuario inconsistente.

El acceso a las opciones internas del router permite optimizar la conexión sin cambiar de plan de internet. Foto: Getty Images

No obstante, para usuarios con conexiones de internet modestas, la limitación puede no representar un problema inmediato. Sin embargo, a medida que los planes de banda ancha aumentan su velocidad y el consumo de datos crece, estas restricciones se vuelven más evidentes.

¿Cómo verificar el estado real de su conexión inalámbrica?

Para comprobar si los cambios aplicados realmente optimizaron la conexión, se aconseja realizar pruebas de velocidad en servicios especializados como Speedtest o Which? Estas herramientas permiten contrastar el desempeño antes y después de las modificaciones, siempre que se interpreten correctamente indicadores como la latencia y las velocidades de subida y bajada, con el fin de verificar si hubo mejoras reales o si la señal permanece sin cambios.

Si no se observan diferencias en los resultados, es probable que la limitación esté relacionada con el plan de internet contratado o con un router que ya no responde a los estándares actuales. Por ello, los especialistas recomiendan sustituir el enrutador aproximadamente cada cinco años, tanto para conservar un rendimiento adecuado como para reforzar la seguridad de la red.