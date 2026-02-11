Tecnología

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

La autonomía volvió a ser protagonista en una comparación entre modelos recientes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 7:00 p. m.
No todos los teléfonos nuevos duran lo mismo, y una prueba lo dejó claro
No todos los teléfonos nuevos duran lo mismo, y una prueba lo dejó claro Foto: Getty Images

La duración de la batería sigue siendo uno de los factores más importantes al momento de comprar un celular. En un mercado donde cada año se prometen mejoras, el medio especializado CNET puso a prueba 35 teléfonos lanzados entre 2024 y 2025 para medir cuál realmente aguanta más tiempo lejos del cargador.

El análisis llega en un momento clave: 2025 ha marcado un pequeño giro en materia de autonomía gracias a la llegada de baterías con tecnología de silicio-carbono. Este tipo de componente permite almacenar más energía sin que el dispositivo tenga que crecer en tamaño, algo fundamental ahora que los diseños son cada vez más delgados.

Según explicó el propio medio, los teléfonos de 2025 ofrecen, en promedio, una duración ligeramente superior frente a los de 2024; sin embargo, la diferencia es menor de lo que muchos podrían imaginar.

Nuevas baterías, pero mejoras moderadas

Durante el último año, varios fabricantes comenzaron a integrar baterías con ánodo de silicio, también conocidas como silicio-carbono. La ventaja es clara: más capacidad sin necesidad de ampliar el espacio físico dentro del equipo.

Tecnología

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Tecnología

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Tecnología

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

Tecnología

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

Tecnología

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Tecnología

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Tecnología

El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

Tecnología

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

Tecnología

Si usa un solo cargador para todos sus dispositivos, podría estar afectando la vida útil de la batería de su celular

En palabras de CNET, esta innovación representa un avance importante, ya que el espacio interno en los smartphones es cada vez más limitado. Poder aumentar la autonomía sin hacer el celular más grueso constituye una mejora técnica relevante.

El uso intensivo del celular puede hacer que la batería se agote más rápido de lo esperado, especialmente cuando no hay una toma de corriente disponible.
La nueva tecnología permite más energía en el mismo espacio, algo clave en teléfonos cada vez más delgados. Foto: Getty Images

Sin embargo, al revisar los resultados globales, el salto entre generaciones no es tan grande. “Y aunque los modelos de 2025 tuvieron más duración de batería, fue por menos del 1 %, con un promedio del 0,78 %”, señala CNET. Por eso, el portal recomienda que, si la duda está entre un teléfono del año pasado y uno actual, conviene revisar el precio: en muchos casos, la diferencia en batería no será determinante.

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

El ranking: Apple lidera y hay varios empates

El primer lugar del listado fue para el iPhone 17 Pro Max. Aunque no tiene la batería más grande en números, logró el mejor desempeño en las pruebas. Parte del mérito se atribuye a la combinación de su procesador A19 Pro y el sistema operativo iOS 26, que optimizan el consumo de energía.

La demanda presentada por el Gobierno de EE. UU. contra Apple ha enviado ondas de choque a través del mundo empresarial, mientras las autoridades buscan desafiar lo que consideran un monopolio injusto en el mercado de los iPhones.
El mejor resultado en autonomía lo obtuvo el iPhone 17 Pro Max, pese a no tener la batería más grande. Foto: Getty Images

En el segundo puesto se produjo un empate entre el iPhone 17 y el OnePlus 15. Aquí llama la atención el contraste: el modelo de OnePlus incorpora una de las baterías más grandes del análisis, mientras que el iPhone 17 tiene una capacidad considerablemente menor. Aun así, ambos lograron un rendimiento similar, lo que evidencia que no todo depende del tamaño de la batería, sino también de la eficiencia del software y del procesador.

El listado completo de los mejores en autonomía quedó así:

  1. iPhone 17 Pro Max
  2. iPhone 17 (empate)
  3. OnePlus 15 (empate)
  4. iPhone 17 Pro
  5. Empate entre Motorola Moto G Stylus (2025), Motorola Edge (2025), OnePlus 13R y OnePlus 15R

Debido a los empates, el ‘top 5’ realmente incluye nueve dispositivos.

Más de Tecnología

Crean fondo para proteger a los Arrecifes de coral en el mundo

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Un estudio midió el rendimiento real de 35 dispositivos lanzados en los últimos dos años.

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Con el tiempo, la plataforma pasó de ser un asistente a un repositorio central de su trabajo.

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Sale a la luz la verdad sobre los perros azules de Chernóbil.

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de moléculas asociadas a procesos prebióticos.

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

La creación de ilustraciones animadas con datos laborales y familiares genera preocupación en el sector de ciberseguridad.

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Meta y TikTok enfrentan demanda por juego viral que cobró la vida de un adolescente

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Aunque algunas buscan vender productos o servicios, otras son utilizadas para cometer fraudes.

Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Los científicos combinaron imágenes satelitales con análisis del flujo de hielo para cartografiar el terreno bajo la Antártida.

Hasta ahora era un misterio: revelan qué se esconde bajo el hielo de la Antártida

Noticias Destacadas