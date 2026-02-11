¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

La duración de la batería sigue siendo uno de los factores más importantes al momento de comprar un celular. En un mercado donde cada año se prometen mejoras, el medio especializado CNET puso a prueba 35 teléfonos lanzados entre 2024 y 2025 para medir cuál realmente aguanta más tiempo lejos del cargador.

El análisis llega en un momento clave: 2025 ha marcado un pequeño giro en materia de autonomía gracias a la llegada de baterías con tecnología de silicio-carbono. Este tipo de componente permite almacenar más energía sin que el dispositivo tenga que crecer en tamaño, algo fundamental ahora que los diseños son cada vez más delgados.

Según explicó el propio medio, los teléfonos de 2025 ofrecen, en promedio, una duración ligeramente superior frente a los de 2024; sin embargo, la diferencia es menor de lo que muchos podrían imaginar.

Nuevas baterías, pero mejoras moderadas

Durante el último año, varios fabricantes comenzaron a integrar baterías con ánodo de silicio, también conocidas como silicio-carbono. La ventaja es clara: más capacidad sin necesidad de ampliar el espacio físico dentro del equipo.

En palabras de CNET, esta innovación representa un avance importante, ya que el espacio interno en los smartphones es cada vez más limitado. Poder aumentar la autonomía sin hacer el celular más grueso constituye una mejora técnica relevante.

La nueva tecnología permite más energía en el mismo espacio, algo clave en teléfonos cada vez más delgados. Foto: Getty Images

Sin embargo, al revisar los resultados globales, el salto entre generaciones no es tan grande. “Y aunque los modelos de 2025 tuvieron más duración de batería, fue por menos del 1 %, con un promedio del 0,78 %”, señala CNET. Por eso, el portal recomienda que, si la duda está entre un teléfono del año pasado y uno actual, conviene revisar el precio: en muchos casos, la diferencia en batería no será determinante.

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

El ranking: Apple lidera y hay varios empates

El primer lugar del listado fue para el iPhone 17 Pro Max. Aunque no tiene la batería más grande en números, logró el mejor desempeño en las pruebas. Parte del mérito se atribuye a la combinación de su procesador A19 Pro y el sistema operativo iOS 26, que optimizan el consumo de energía.

El mejor resultado en autonomía lo obtuvo el iPhone 17 Pro Max, pese a no tener la batería más grande. Foto: Getty Images

En el segundo puesto se produjo un empate entre el iPhone 17 y el OnePlus 15. Aquí llama la atención el contraste: el modelo de OnePlus incorpora una de las baterías más grandes del análisis, mientras que el iPhone 17 tiene una capacidad considerablemente menor. Aun así, ambos lograron un rendimiento similar, lo que evidencia que no todo depende del tamaño de la batería, sino también de la eficiencia del software y del procesador.

El listado completo de los mejores en autonomía quedó así:

iPhone 17 Pro Max iPhone 17 (empate) OnePlus 15 (empate) iPhone 17 Pro Empate entre Motorola Moto G Stylus (2025), Motorola Edge (2025), OnePlus 13R y OnePlus 15R

Debido a los empates, el ‘top 5’ realmente incluye nueve dispositivos.