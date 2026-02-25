El ingenioso enchufe que es tendencia y promete cambiar por completo la forma en que conecta sus electrodomésticos en el hogar

Debido a la gran cantidad de aparatos eléctricos que hoy en día hay en los hogares —como consolas de videojuegos, computadores, televisores y barras de sonido— es común que se acumulen cables en distintos espacios. Este desorden no solo resulta molesto a la vista, sino que también puede representar un riesgo, ya que alguien podría enredarse y sufrir una caída si no están bien organizados.

En viviendas donde escasean los enchufes, una de las soluciones más utilizadas son las regletas o multitomas. Estos dispositivos permiten conectar varios equipos al mismo tiempo y, por lo general, cuentan con un interruptor que facilita apagar todos los aparatos de una sola vez cuando no se están utilizando.

Una de sus principales ventajas es que permiten ampliar los puntos de conexión sin necesidad de modificar la instalación eléctrica. Esto es especialmente útil en escritorios, salas de entretenimiento o habitaciones donde los enchufes disponibles son limitados.

Una regleta eléctrica permite conectar varis dispositivos al mismo tiempo. Foto: Getty Images

Sin embargo, los avances tecnológicos han dado paso a alternativas que prometen ser más eficientes, cómodas y prácticas: los enchufes modulares. Se presentan como una solución ideal para quienes buscan mayor funcionalidad sin tener que romper paredes ni realizar obras costosas.

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

De acuerdo con el medio especializado en tecnología Xataka, este sistema combina las funciones de un enchufe tradicional con las de una regleta eléctrica, integrándolas en una sola estructura para ofrecer una experiencia más versátil tanto en el hogar como en oficinas.

Estos dispositivos están diseñados con piezas intercambiables que permiten integrar diferentes funciones en una misma placa. A diferencia de los tomacorrientes tradicionales —que son una sola pieza fija—, los enchufes modulares están compuestos por módulos independientes que se insertan en un soporte común.

Cada módulo funciona de manera autónoma y puede colocarse, moverse o retirarse según las necesidades del usuario. Esto permite personalizar la distribución de los enchufes sin realizar modificaciones en la instalación eléctrica. Además, en un mismo marco se pueden incluir tomacorrientes, interruptores, puertos USB, conectores HDMI, entradas de red e incluso reguladores de luz.

Se trata de una solución que responde a las nuevas necesidades tecnológicas del día a día. Foto: Getty Images

Son especialmente útiles para optimizar el espacio, ya que permiten separar las tomas y evitar que los transformadores grandes se estorben entre sí. En algunos modelos, cada enchufe puede activarse o desactivarse girándolo 90 grados, sin necesidad de desconectar el dispositivo. Incluso incorporan luces LED que indican cuándo están en funcionamiento.

No obstante, antes de conectar cualquier equipo, es fundamental revisar la potencia soportada tanto por el enchufe como por el aparato. Superar el límite permitido puede generar sobrecargas, cortocircuitos e incluso riesgo de incendio.

Gracias a su diseño práctico y adaptable, los enchufes modulares resultan ideales para cocinas, oficinas o zonas de trabajo donde se requiere orden, flexibilidad y una estética más limpia. Eso sí, es importante elegir productos de buena calidad y que cumplan con los estándares de seguridad para garantizar tranquilidad en el hogar.