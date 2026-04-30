Ojo con conectar varios electrodomésticos a un solo enchufe: expertos alertan sobre este error que puede terminar en accidente

Muchos usuarios tienen la costumbre de conectar varios electrodomésticos a una misma toma de corriente. Aunque puede parecer una solución práctica, este hábito puede comprometer la seguridad del hogar, ya que aumenta el riesgo de sobrecarga.

Electrodomésticos de los que debería deshacerse ahora mismo porque podrían estar duplicando el consumo de energía

Una sobrecarga eléctrica ocurre cuando un circuito recibe más corriente de la que puede soportar. Esto representa un peligro para las personas, los equipos y la instalación. Suele producirse al conectar demasiados dispositivos en un mismo punto, superando la capacidad de tomas, cables o disyuntores, especialmente en sistemas antiguos que no están diseñados para la demanda actual.

El riesgo se incrementa si alguno de los aparatos tiene cables o componentes defectuosos, lo que puede derivar en accidentes como incendios. Además, al sobrecargar los enchufes, el flujo de energía se vuelve inestable, afectando el funcionamiento del sistema eléctrico del hogar y aumentando la probabilidad de sobretensiones.

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. Foto: Getty Images

De acuerdo con Enel, estas sobretensiones pueden dañar los dispositivos conectados y generar costos elevados, además de afectar la vida diaria por interrupciones del servicio. Sus efectos suelen clasificarse en tres tipos: fallos por disrupción, que provocan pérdida de datos; fallos por degradación, que reducen la vida útil de los equipos; y daños graves o irreversibles, que incluso pueden causar incendios.

Por eso, proteger la instalación eléctrica y los equipos es fundamental. Algunas medidas incluyen instalar protectores en el cuadro eléctrico, usar regletas con protección integrada y realizar revisiones periódicas.

La sobrecarga suele producirse al conectar demasiados dispositivos en un mismo punto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las regletas especiales, por ejemplo, incorporan elementos que ayudan a absorber las sobretensiones, lo que las hace útiles para conectar electrodomésticos, televisores, routers y computadores. A esto se suma la importancia de contar con revisiones realizadas por un electricista autorizado, especialmente si la instalación es antigua o no ha tenido mantenimiento.

Finalmente, disponer de un sistema de puesta a tierra adecuado permite que los dispositivos de protección funcionen correctamente, reduce el riesgo de daños y mejora la seguridad general del hogar.