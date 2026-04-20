Lista de los 7 electrodomésticos que los expertos señalan que nunca se deberían conectar a una regleta eléctrica

La escasez de enchufes en las paredes suele llevar al error de utilizar alargadores para dispositivos que demandan mucha energía, ante ello, según advierte el experto Guillermo Ramírez en BioBioChile señala que estos elementos están fabricados para el uso de aparatos de baja exigencia, por lo que someterlos a altas potencias puede resultar en siniestros graves.

El dispositivo que, si está conectado a una regleta eléctrica, debe desconectar de inmediato porque podría provocar un incendio

El listado crítico: 7 dispositivos de alta exigencia

Existen ciertos artefactos que, debido a la gran cantidad de corriente que necesitan para funcionar, jamás deberían compartir una regleta o extensión eléctrica.

Aparatos que requieren mucha energía deben ir directo al enchufe. Foto: Getty Images

Estos según Ramírez son:

Estufas eléctricas Hornos eléctricos Microondas Hervidores Lavadoras Secadoras Autos eléctricos

¿Por qué se genera un incendio?

El problema radica en que estos aparatos exigen una corriente que muchas veces sobrepasa lo que el alargador puede soportar. Esto produce un calentamiento extremo en los cables, lo que termina por dañar el plástico protector (aislamiento) y puede causar fallas en los puntos de contacto.

El exceso de corriente en alargadores daña cables y conexiones. Foto: Getty Images

Si este sobrecalentamiento se mantiene en el tiempo, el riesgo de que se inicie un fuego es muy alto.

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

Malas prácticas que debemos evitar en el hogar

Además de conectar los aparatos incorrectos, existen otras conductas que aumentan el peligro:

Encadenar extensiones: Conectar un alargador a otro eleva la resistencia y la temperatura del circuito.

Conectar un alargador a otro eleva la resistencia y la temperatura del circuito. Mantener cables enrollados: Esto evita que el calor se disperse correctamente, facilitando que el cable se queme.

Esto evita que el calor se disperse correctamente, facilitando que el cable se queme. Ubicaciones peligrosas: Colocar cables bajo las alfombras o utilizarlos en zonas con humedad o bajo la lluvia.

Colocar cables bajo las alfombras o utilizarlos en zonas con humedad o bajo la lluvia. Uso de material dañado: Emplear alargadores que tengan el aislante roto o conexiones en mal estado.

Para minimizar accidentes, el especialista sugiere que los electrodomésticos de mayor consumo se conecten directamente al enchufe de la pared.

En caso de requerir un alargador para otros fines, se debe verificar que el grosor del cable sea de al menos 1.5 mm2 y que, idealmente, posea un sistema de protección térmica para evitar sobrecargas.