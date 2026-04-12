El tesoro oculto de su router wifi: qué pasa si conecta un disco duro al puerto USB y por qué puede cambiarlo todo

En la actualidad, el router wifi se ha convertido en un dispositivo esencial en el hogar. Aunque muchas veces pasa desapercibido, es el encargado de conectar todos los equipos a internet, desde celulares y computadores hasta televisores, consolas de videojuegos y electrodomésticos inteligentes.

La función del wifi que está arruinado su conexión a internet: así puede desactivarla para que la velocidad sea mayor

Su papel es clave en una época en la que el trabajo remoto, las clases virtuales y el entretenimiento en streaming dependen de una conexión estable. Más allá de permitir la navegación, un buen router garantiza velocidad, cobertura y seguridad en toda la red doméstica.

A pesar de su importancia, la mayoría de los usuarios se limita a usarlo para conectarse a internet, sin aprovechar otras funciones que pueden mejorar significativamente la experiencia.

Uno de los elementos menos utilizados es el puerto USB que incorporan muchos routers. Este permite conectar memorias o discos duros externos para compartir archivos entre todos los dispositivos del hogar, funcionando como una especie de “nube casera” sin necesidad de servicios externos.

Algunos routers modernos incluyen un puerto USB en la parte trasera. Foto: Getty Images

Además, también es posible conectar impresoras y utilizarlas de forma inalámbrica desde distintos equipos, una función especialmente útil en hogares o pequeñas oficinas.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, este puerto puede incluso convertir el router en una especie de servidor NAS. Al conectar un dispositivo de almacenamiento, se pueden guardar y compartir archivos dentro de la red wifi sin depender de plataformas en línea ni suscripciones.

Para aprovechar esta función, basta con acceder a la configuración del router —generalmente desde direcciones como 192.168.1.1 o 192.168.0.1—, conectar el dispositivo de almacenamiento y activar opciones como SMB o FTP, que permiten compartir archivos en la red local o de forma remota. También es posible gestionar permisos y carpetas compartidas según las necesidades del usuario.

El router actúa como el cerebro de la red en casa. Foto: Getty Images

Así, cualquier equipo conectado a la red puede acceder a este almacenamiento como si fuera una nube privada. Eso sí, la velocidad de transferencia dependerá del modelo del router y del tipo de conexión USB que tenga.

Conocer sus funciones y aprovecharlas al máximo es fundamental para lograr una conexión más rápida, segura y eficiente en casa.