Se conoce lo que dijo mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: contó por qué la llevaba

La mujer fue judicializada y cobijada con casa por cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 7:24 a. m.
Esta es la mujer señalada de aparecer en el acto político con un arma de fuego.
Esta es la mujer señalada de aparecer en el acto político con un arma de fuego. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: Policía

Se siguen conociendo nuevos detalles de la mujer que apareció con un arma de fuego en un evento político del Centro Democrático en el municipio de Honda, en el departamento de Tolima.

En el sitio se encontraban, entre otras personalidades, la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que la situación encendió las alarmas.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público
La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público. Foto: Fotos suministradas por el Centro Democrático

Todo ocurrió hacia las 10:00 de la mañana del pasado jueves, cuando el acto se desarrollaba con normalidad, pero se observó la actitud sospechosa de la mujer, quien fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano.

Al parecer, estaba grabando con un celular, pero no ponía atención a las imágenes, sino que veía hacia otro lado. Esto generó que la atención se centrara en ella y, por lo mismo, unos uniformados de la Policía se acercaran para pedirle que se identificara y requisarla.

