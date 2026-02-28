Se conoce lo que dijo mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: contó por qué la llevaba

Se siguen conociendo nuevos detalles de la mujer que apareció con un arma de fuego en un evento político del Centro Democrático en el municipio de Honda, en el departamento de Tolima.

En el sitio se encontraban, entre otras personalidades, la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que la situación encendió las alarmas.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, en el acto de campaña adelantado en Honda (Tolima) y en el que fue detenida una mujer armada en medio del público. Foto: Fotos suministradas por el Centro Democrático

Todo ocurrió hacia las 10:00 de la mañana del pasado jueves, cuando el acto se desarrollaba con normalidad, pero se observó la actitud sospechosa de la mujer, quien fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano.

Al parecer, estaba grabando con un celular, pero no ponía atención a las imágenes, sino que veía hacia otro lado. Esto generó que la atención se centrara en ella y, por lo mismo, unos uniformados de la Policía se acercaran para pedirle que se identificara y requisarla.

Se conocen detalles de la mujer armada detenida cuando se acercaba a la tarima de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “Tenía audífonos, tusi; a Miguel Uribe lo mataron así”

Para sorpresa de muchos, esta persona era una dragoneante activa del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), aunque para ese momento no se encontraba en funciones, sino que estaba de vacaciones.

Una vez que se le realizó la respectiva requisa, al interior de su bolso le fue encontrada una pistola calibre 25 milímetros, un cargador y cinco cartuchos que estaban listos para usarse.

Debido a que no tenía una autorización para portar el arma, la mujer fue detenida por las autoridades y ahora se enfrenta a un proceso judicial.

Esta fue la foto suministrada por la Policía en la que se ve a la mujer. Foto: Policía

En las últimas horas, el diario El Tiempo reveló lo que dijo sobre el motivo por el que tenía el arma de fuego en medio del evento político. Según manifestó, la llevaba por “la situación de inseguridad que hay en el pueblo”.

Además, de acuerdo con el medio mencionado, la mujer también aseguró que la pistola pertenecía a un familiar, por lo que las autoridades ahora intentan establecer si este relato es verdadero.

Capturan a mujer que apareció con un arma en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: se conocen nuevos detalles

La funcionaria del Inpec fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pese a que no aceptó los cargos, un juez de control de garantías la cobijó con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio mientras avanza el proceso en su contra.

La senadora Paloma Valencia aseguró que a la mujer también le fue hallado un paquete de tusi y explicó que las alarmas se prendieron por la actitud extraña que tenía.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando la respectiva investigación para esclarecer todo lo que hay detrás de este asunto, que ha generado gran controversia y ha hecho revivir el atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay.