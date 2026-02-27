Se conocen detalles de la mujer armada detenida cuando se acercaba a la tarima de Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “Tenía audífonos, tusi; a Miguel Uribe lo mataron así”

Gran preocupación ha suscitado en Colombia la aparición de una mujer armada, con droga tusi en su poder, con audífonos, a cuatro metros de la tarima donde la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia estaba en un acto de campaña, acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay presente entre los colombianos, este hecho ha generado gran conmoción en el país.

“El Partido Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada, durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la comunidad en el Parque José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima)”, señaló el Centro Democrático.

“Agradecemos la oportuna reacción de la Policía Nacional que la identificó y la capturó. Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, agregó la colectividad.

“Una vez más, exigimos al Gobierno plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral, así como las condiciones necesarias para que nuestras actividades políticas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y estricto apego a la legalidad”, puntualizó el Centro Democrático.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia entregó más detalles. “Me enteré después porque usted sabe que cuando uno está en la tarima está hablando con la ciudadanía. Lo que entiendo es que el equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando, sino que iba mirando para otro lado, como tratando de avanzar entre la gente, y los policías notan que la señora está teniendo un movimiento extraño”, contó inicialmente.

“Entonces mandan un par de policías a hacerse cerca para mirar qué es lo que está haciendo y la señora decide empezar a caminar y a retirarse y ahí se decide, por parte de la policía, hacer una inspección y la requisan. La señora termina apareciendo con una pistola y un paquete de tusi, es conducida por las autoridades y dice que es parte del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario); es bastante claro es que la señora sí tenía una actitud extraña, fingía estar grabando la reunión, pero era muy evidente, digamos, que el celular iba para un lado y ella iba para el otro”, agregó Valencia.

El Inpec se pronunció, dado que fue mencionado. “Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad. Cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”.

“Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec. La entidad no tiene relación, participación ni responsabilidad alguna frente a actividades de carácter político, ni avala comportamientos que contraríen la ley, los principios del servicio público o el régimen disciplinario vigente. Actualmente, la persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos”, agregó el instituto carcelario.

Esta fue la foto suministrada por la policía en la que se ve a la mujer detenida en el acto de campaña del Centro Democrático en Honda, Tolima. Foto: Policía

“De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso. El Instituto reitera su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia, el respeto por la institucionalidad y la confianza ciudadana, y hace un llamado a la opinión pública a no generalizar ni asociar este hecho aislado con el actuar de los más de miles de funcionarios que, día a día, cumplen su labor con vocación de servicio y apego a la ley. El Inpec no tolera conductas individuales que afecten la seguridad, la convivencia ni el buen nombre de la institución”, puntualizó.

Valencia, que habló para Blu Radio, agregó: “Sabemos que tenía audífonos también puestos y lo que a todos nos sorprendió es que efectivamente la señora estaba armada. Esto debió ser tipo 9:30 de la mañana, cosa por el estilo. Estábamos conversando con la comunidad, hablando de diferentes temas en Honda. Calculo que ella debió estar a unos cuatro metros de nosotros”.

Respecto a si estaba recibiendo instrucciones y por eso tenía audífonos, la senadora respondió: “Lo que uno se imagina es que debieron incautar su celular para poder saber con quién estaba hablando, si estaba hablando, qué tipo de mensajes tenía, pues yo creo que ahora viene la investigación de inteligencia porque no deja de ser inquietante”.

“Aquí cabe recordar que a Miguel Uribe lo mataron en un parque como ese, en una reunión así, de la misma naturaleza, y que esto viene acompañado de las amenazas que ha venido teniendo el partido. Es que mi candidato en el Cauca fue declarado objetivo militar. En Cauca hay vallas que dicen que nosotros no podemos entrar a municipios como Santander de Quilichao, puestas por los grupos ilegales. Lo que pasó en Neiva, donde destruyeron nuestra sede. Lo que pasó en varios lugares de Colombia donde nos han recibido grupos violentos de seguidores del gobierno. Me pasó en Duitama, donde trataron, incluso, de pegarle a la policía. Lo que además es más extraño de todo es que la senadora María José Pizarro salga a celebrar semejante evento. O lo que nos pasó en Soacha, donde nuestra gente fue agredida, golpeada, no pudieron llegar a los eventos”.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entre tanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.