Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia denuncian presencia de mujer armada en acto político en Honda, Tolima

Este 26 de febrero se conoció la denuncia, tras un acto político en el que estaba también el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:40 p. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático,
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, Foto: Samanta Chávez

El Centro Democrático emitió un comunicado en la tarde de este jueves 26 de febrero tras la presencia de una mujer armada en el Parque José León Armero, en Honda (Tolima), donde la candidata Paloma Valencia realizaba campaña política en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia.
El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha acompañado a Paloma Valencia en su carrera política y en la contienda electoral de este 2026. Foto: Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco / El País

El evento se realizaba en el parque Jose León Armero, donde a la Policía Nacional identificó a la mujer y la capturó.

El Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia expresaron “su preocupación por la presencia de una mujer armada” y agradecieron “la oportuna reacción de la Policía Nacional”, que la identificó y la capturó.

A la vez, les “solicitaron a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”.

Además, le exigieron al Gobierno garantías para el ejercicio democrático y electoral, así como las condiciones necesarias para que las actividades políticas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y estricto apego a la legalidad.

Paloma hablaba de desempleo y turismo en Honda

La candidata del Centro Democrático y miembro de La Gran Consulta por Colombia, que reúne a otros ocho candidatos a la Presidencia de la República que se medirán en las urnas el próximo 8 de marzo, se encontraba en el municipio tolimense en acto de campaña.

“Estamos en Honda, Tolima, donde el desempleo y la urgente necesidad de interconexión turística y comercial exigen soluciones. Las vamos a implementar. #PalomaPresidente”, había trinado horas antes en su cuenta de X.

¿Quién sería el vicepresidente de Paloma Valencia?

Un día antes de su correría política por Honda, donde estaba, precisamente, acompañada de Álvaro Uribe, Paloma Valencia había hablado de quién sería su fórmula vicepresidencial.

En un video, dijo: “Reflexiones sobre un vicepresidente. Todo el mundo me anda preguntando quién será mi vicepresidente. Les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta”.

Lo cierto, añadió, “es que hoy me levanté pensando que, después de todo este recorrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Ustedes qué piensan?”, preguntó.

