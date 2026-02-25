Política

Paloma Valencia anunció quién sería su mejor vicepresidente: “Me levanté pensando en ese tema”

La candidata presidencial reconoció que hoy pensó en ese tema, a pesar de que “tiene claro que no puede ensillar la bestia sin comprarla”.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 2:31 p. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. Foto: ESTEBAN VEGA

A 12 días de la consulta a la presidencia, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, habló de uno de los temas que más genera expectativa entre los electores: su fórmula vicepresidencial.

Valencia tiene claro que no puede adelantarse a los hechos, pero quiso confesar quién, a su juicio, podría ser su mejor fórmula vicepresidencial.

En un video, la hoy también senadora dijo: “Reflexiones sobre un vicepresidente. Todo el mundo me anda preguntando quién será mi vicepresidente. Les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta”.

Lo cierto, añadió, “es que hoy me levanté pensando que, después de todo este recorrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Ustedes qué piensan?”, preguntó.

Paloma Valencia tiene hasta el 6 de febrero para inscribirse como candidata de la Gran Consulta.
Paloma Valencia quiere ser presidenta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Esta no es la primera vez que Paloma Valencia sugiere el nombre de Uribe Vélez como fórmula vicepresidencial.

Lo hizo días después de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera al exmandatario de la investigación por supuesta manipulación de falsos testigos que le permitió regresar al asfalto y agitar el ambiente político.

En julio de 2025, cuando la propuesta se puso sobre la mesa en el país, SEMANA consultó a varios expertos juristas que abrieron y cerraron la puerta a la aspiración del exjefe de Estado.

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.
Álvaro Uribe Vélez es el faro, luz y guía de Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco / El País

Para el abogado Hollman Ibáñez, especialista en temas electorales y conjuez del Consejo Nacional Electoral, la norma no restringe a Álvaro Uribe para aspirar al cargo. Sin embargo, tendría complicaciones y se generaría un gran debate en dado caso de que sea elegido y, por algún motivo, tenga que reemplazar al presidente.

“En mi criterio, sí puede. El artículo constitucional dice que no podrá ser elegido presidente quien haya ejercido la presidencia; no dice que no podrá ser elegido vicepresidente. Cosa distinta será si, mediante una falta absoluta del presidente, tiene vocación de poder ejercer la Presidencia, recordando que el vicepresidente no es elegido; si asume la Presidencia, es por designación”, explicó Ibáñez.

Otra cosa piensa Alfonso Portela, abogado y consultor electoral, quien le manifestó a SEMANA que Uribe no tendría posibilidades para ser candidato vicepresidencial porque no podría ejercer su principal tarea: reemplazar al presidente de la República, pues la norma sí le prohíbe tomar las riendas del Estado.

“Yo creería que no, si miramos el espíritu de la vicepresidencia. La razón de ser del vicepresidente es reemplazar al presidente. Ese es el principio general. Ante las faltas absolutas del presidente, el vicepresidente lo reemplazaría. Ahí se mezclarían dos situaciones que generarían, de pronto, la inhabilidad del doctor Álvaro Uribe, en el entendido de que, al presentarse una falta absoluta del presidente de ese momento, él, siendo vicepresidente, no lo podría hacer, teniendo en cuenta que estaría reeligiéndose”, detalló Portela.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Paloma Valencia es una de las líderes del Centro Democrático. Foto: Samanta Chávez

De otro lado, el abogado Germán Calderón España manifestó que el expresidente sí podría ser candidato a la vicepresidenci, ya que la reelección solo está prohibida para quien haya ejercido la Presidencia: “La prohibición del artículo 197, por expreso mandato superior, no cobija al vicepresidente cuando este haya ejercido el reemplazo referido, por lo menos, de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio”.

El debate está abierto. Uribe Vélez no se ha referido al tema actualmente. Sin embargo, hoy es candidato al Senado por el Centro Democrático en el puesto 25.

