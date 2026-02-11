Confidenciales

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

El expresidente afirmó que el sistema de salud está destruido.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 10:18 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe habló de la propuesta en salud de Paloma Valencia.
El expresidente Álvaro Uribe habló de la propuesta en salud de Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco / El País

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de la crisis del sistema de salud en Colombia y detalló cuál sería el primer paso que la candidata a la Presidencia de su partido, Paloma Valencia, tomaría si llega a la Casa de Nariño.

“Destruida la salud por todas partes: a un solo proveedor de medicamentos, a costo de laboratorios, le deben más de 400 millones de dólares”, expresó el exmandatario.

La aspirante del Centro Democrático a la Casa de Nariño ha dicho que la búsqueda de una solución a la crisis del sistema de salud sería una de las prioridades de su agenda de gobierno. En ese punto, el expresidente reveló cuál sería una de las medidas que tomaría sobre este asunto.

“Paloma, de ser elegida, ha expresado que su primera acción en salud sería normalizar el suministro de medicamentos”, indicó Uribe Vélez.

El exmandatario está acompañando a la candidata de la Gran Consulta por Colombia durante sus recorridos de campaña por el país.

