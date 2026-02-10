Confidenciales

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

La representante a la Cámara, Alexandra Vásquez, vaticinó una “avalancha de demandas”.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 8:14 a. m.
Alexandra Vásquez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, le pidió a las directivas de la Colombia Humana dejar de "victimizarse"
Alexandra Vásquez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, le pidió a las directivas de la Colombia Humana dejar de "victimizarse" Foto: Cortesía

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, arremetió contra las directivas de la Colombia Humana por la difícil situación que vive ese movimiento político de cara a las elecciones legislativas del 2026, después de que varias de sus listas de candidatos fueran revocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Vásquez le pidió a la Colombia Humana hacerse responsable de esa situación y prepararse para las demandas que pueden llegar contra quienes hoy aspiran al Congreso de la República en los comicios del 8 de marzo.

“Ya es hora que dejen de victimizarse y asuman la inoperancia e incompetencia las directivas de la Colombia Humana. Todos sabíamos los riesgos que se estaba corriendo cuando se participó en la consulta y también se conoce los riesgos de inscribir las listas con el aval PH, cuando caiga un avalancha de demandas los veré culpando a la ´'ultraderecha’”, escribió Vásquez en su cuenta de X.

El Pacto Histórico reinscribió sus listas de candidatos a diferentes elecciones, como la contienda por la Cámara en Bogotá y el Valle del Cauca, y con los cambios en los catálogos de candidatos ese sector político corre el riesgo de que después del 20 de julio de 2026, cuando algunos de sus militantes sean elegidos como congresistas

