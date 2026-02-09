Política

Hernán Penagos responde a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre cambios en los jurados de las elecciones de 2026

El jefe de Estado pidió cambios en las personas que fueron designadas para esa tarea.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:29 a. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos, le respondió al presidente, Gustavo Petro, sobre la posibilidad de hacer cambios en los jurados de votación.
El registrador nacional, Hernán Penagos, le respondió al presidente, Gustavo Petro, sobre la posibilidad de hacer cambios en los jurados de votación. Foto: Semana

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro para que la Registraduría realice cambios en los jurados de votación que ya fueron designados para las elecciones de 2026.

La propuesta fue hecha por el mandatario este fin de semana a través de su cuenta de X, en un mensaje en el que pidió que los maestros puedan ejercer ese rol durante los comicios y, además, reclamó que los menores de edad puedan hacer parte de ese proceso.

No obstante, en la actualidad los educadores ya son jurados de votación, y miles de ellos fueron convocados para presentarse a las urnas el próximo 8 de marzo, con el fin de asumir esa misión durante los comicios en los que se elegirá al nuevo Congreso y a los candidatos de las tres consultas a la Presidencia.

Esas personas fueron seleccionadas de manera aleatoria dentro de una base de datos de 2,4 millones de personas, que podían haber sido convocadas para el proceso electoral en el que se elegirá al nuevo Congreso y a los candidatos a la primera vuelta, a través de consultas presidenciales.

“No hay manera de cambiar la totalidad de los jurados de Colombia porque ese sorteo se llevó a cabo en un universo de 2,4 millones de personas mayores de 18 años, que fueron presentadas entre entidades públicas y privadas”, expresó Penagos.

Además de los jurados de votación, cada partido tiene derecho a designar testigos electorales para cada una de las mesas de votación. Entretanto, la Procuraduría confirmó que tendrá delegados en todos los puestos de votación del país.

“El sorteo de jurados se llevó a cabo con absoluta transparencia. Si en alguna mesa de votación en concreto nos llega un reporte de que quieren más pluralidad de jurados, podemos tomar la decisión”, aclaró el registrador.

La Registraduría confirmó que se mantendrán los puestos de votación en las zonas que se han visto afectadas por las situaciones climáticas, como el departamento de Córdoba.

