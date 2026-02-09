Registrador nacional presentó la tarjeta oficial para las consultas de las elecciones del 8 de marzo

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó la tarjeta electoral que podrán recibir los colombianos en las urnas el próximo domingo 8 de marzo. Ese documento ya está en proceso de impresión para que durante las próximas cuatro semanas sea enviado a todos los puestos de votación.

Los puestos que ocupan cada una de las tres consultas dentro de esa tarjeta electoral fueron sorteados de manera pública en la tarde del viernes, 6 de febrero, y durante el fin de semana el organismo electoral estuvo haciendo simulacros de votación, conteo de votos y transmisión de los resultados electorales.

Tarjeta electoral de las consultas del 8 de marzo 2026. Foto: Registraduría.

Los tarjetones a las consultas presidenciales, al Senado, a la Cámara de Representantes y al resto de listas al Congreso no pueden ser modificados porque ya comenzó el proceso de impresión para enviarlos a todos los puestos de votación.

Esto significa que el material que recibirán los colombianos en las urnas ya no puede recibir cambios, a pesar de las decisiones recientes que ha tomado el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre algunas listas de candidatos al poder legislativo. Los documentos serán entregados tal cual fueron diseñados.

En otras palabras: las futuras decisiones sobre las candidaturas que quedaron dentro de esos tarjetones y que fueron objeto de cambios por parte del CNE quedaron en manos de los jueces de la República. Esa situación afecta especialmente a algunos catálogos de candidatos al Congreso del Pacto Histórico en los que el CNE le dio trámite a demandas que terminaron tumbando esas listas. El CNE aplicó ajustes a 15 listas de candidatos.

La primera consulta que aparece en el tarjetón es la “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, seguida por la Gran Consulta por Colombia, y el tercer puesto de la tarjeta electoral fue asignado al Frente por la Vida.

Cuando los ciudadanos se acerquen a las urnas, solo recibirán las tarjetas de las elecciones al Senado y a la Cámara, y los jurados tienen el deber de informarles a los votantes la disponibilidad del tarjetón de la consulta para que este decida si quiere participar también dentro de ese proceso.

Los 860 mil jurados de votación están siendo capacitados a partir de este lunes 9 de febrero. Entretanto, ya se confirmó la participación de al menos seis delegaciones de observadores internacionales que estarán en Colombia para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Penagos fue claro al señalar que “no hay manera de cambiar los jurados en Colombia”. El sorteo para definir quiénes serían llamados para ejercer ese rol fue realizado entre 2,4 millones.