El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció que comenzó la construcción del Parque Botánico Las Lagunas, un proyecto que, según dijeron desde la administración local, promete ser un referente de sostenibilidad en el país y será considerado el pulmón verde de la ciudad.

Una de las razones por las que se impulsó el proyecto es porque se busca transformar las lagunas de oxidación, también conocidas como aguas residuales, para convertirlas en un ecosistema turístico y un amortiguador hídrico y evitar futuras inundaciones, como la que ocurrió a comienzos de febrero.

“Decidimos transformar un problema histórico en una oportunidad para la vida, la sostenibilidad y el desarrollo”, aseguró Kerguelén.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció el comienzo de la construcción del Parque Botánico Las Lagunas en Montería. Foto: Alcaldía de Montería

El mandatario local destacó que con el proyecto se generarán 230 empleos, directos e indirectos, que ayudarán a dinamizar la economía en la ciudad, especialmente después de la emergencia.

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El diseño de este parque contará con espacios en los que se resalte la naturaleza y el urbanismo y estará distribuido en nueve cápsulas temáticas en las que se incluyen zonas de acceso, un espacio para eventos, jardín botánico, espacios deportivos, vivero, santuario de fauna, áreas de protección ecológica y un sistema de lagunas que resaltarán el paisajismo.