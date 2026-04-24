Desde el próximo 5 de junio y hasta el 14 de ese mismo mes, el departamento de Córdoba vivirá la 64.ª edición de la Feria Nacional de la Ganadería, una fiesta que, más allá de beneficiar a ese sector, cuenta con actividades deportivas, conciertos, concursos, muestras artísticas, entre otras, que la posiciona como una de las festividades más importantes del país y la región Caribe.

El gobernador del departamento, Erasmo Zuleta, explicó que serán dos semanas de festividades. Desde el viernes 5 al domingo 7 de junio habrá paseos a caballo por el departamento, pues, más allá de centrarse en la capital, Montería, esta vez habrá actividades en otros municipios para reactivar la economía del departamento, especialmente tras las inundaciones del frente frío, que ya fueron controladas.

El gobernador Erasmo Zuleta invitó a los colombianos a visitar Córdoba y vivir la feria. Foto: Gobernación de Córdoba

“La idea es diversificar la feria, que no solo sea de tradición ganadera, sino que haya componente equino también, que es muy fuerte en el departamento de Córdoba”, aseguró Zuleta.

El 5 de junio también habrá una media maratón en la que se esperan más de 6.000 atletas. Y en la noche, ese mismo día, habrá un concierto gratis al que podrán asistir todos los cordobeses y asistentes a la feria, pues se esperan más de 25.000 personas.

Los artistas invitados serán: Manuel Turizo, Jessi Uribe, Eddie Herrera, Mr. Black, Haffit David y más artistas locales.

Uno de los propósitos de la festividad es utilizar parte de los recursos recaudados para ayudar al departamento en la reactivación tras la emergencia y darle un incentivo a la ciudadanía tras lo vivido. “Es un bálsamo en medio de tantas dificultades que hemos tenido”, aseguró Zuleta.

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Otro evento será los Premios Bonche de Oro, en los que habrá competencias de baile, canto y danza para exaltar las tradiciones del departamento, donde se esperan más de 3.000 participantes de los 30 municipios. Los ganadores irán a representarlos internacionalmente.

El jueves 11 de junio habrá una comparsa folclórica y el viernes 12, una parada folclórica infantil. El sábado 13 de junio será el desfile de carrozas y en la noche un concierto privado con Silvestre Dangond, Kapo y Aria Vega.

“Hay fiestas desde el jueves 4 de junio hasta el domingo 14, hay eventos todos los días”, señaló el gobernador.

Este año no se hará la fiesta de inauguración que se realiza en Bogotá para ahorrar esos recursos tras la emergencia económica. “No tenemos duda de que esta feria será mejor que la del año pasado”, dijo Zuleta.

La Feria Ganadera de Córdoba es una de las festividades más grandes de la región. Foto: Gobernación de Córdoba

En 2025, la feria movilizó la economía en más de 70.000 millones de pesos y generó más de 22.000 empleos temporales directos. El año pasado, el 10 % de los visitantes de la feria fueron personas de otros departamentos y movilizó a más de 600.000 personas en los 10 días de fiesta.

“Lo que necesitamos es reactivar la economía del departamento de Córdoba”, agregó el gobernador. Para eso también se hacen alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales que recaudarán recursos en medio de la feria y que serán utilizados para la reactivación del departamento.

“Córdoba es la capital ganadera de Colombia, pero lo que hemos querido hacer es no solamente visibilizar la riqueza ganadera y equina, sino aprovechar la festividad para la riqueza que tiene Córdoba en distintos sectores”, mencionó Zuleta, quien destacó que se trata de la fiesta más importante del departamento y la segunda más importante de la región.

Este año el departamento invitado es el Valle del Cauca, por lo que llevarán un show llamado Delirio y se hará la “cuadra cerrada”, un espacio en el que los asistentes podrán bailar salsa en una de las calles de Montería. Ese evento será el jueves 11, mientras que Cartagena será la capital invitada para esta edición.