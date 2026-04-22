SEMANA tiene en su poder la resolución en la que el Consejo Nacional Electoral reconoció como observador electoral internacional a la Embajada de Estados Unidos en América para las elecciones de presidente y vicepresidente el próximo 31 de mayo.

¿Qué hacen los observadores electorales de la Unión Europea en Colombia?

El CNE acreditó como observadores electorales internacionales a los delegados de la embajada estadounidense para los comicios de primera vuelta.

Los gastos de tiquetes aéreos, traslados, transporte interno, hospedaje y alimentación en los que incurran los observadores acreditados serán asumidos por la Embajada de los Estados Unidos de América, se lee en el documento.

El CNE aprobó esta resolución luego de recibir una misiva por parte de Jarahn D. Hillsman, encargado de los negocios de la embajada norteamericana, fechada el 15 de abril de 2026.

La primera vuelta presidencial se adelantará el próximo 31 de mayo de 2026. Foto: Jorge Orozco

En ella, Hillsman explicó “que en el ámbito geográfico en que se desplegará nuestra misión de observación electoral para las jornadas electorales del 31 de mayo de 21 de junio, se suscribe a zonas urbanas de los municipios de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Envigado, Leticia, Medellín, Palmita, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Soacha, Soledad y Turbo”.

Y reiteró que “todos los gastos de viaje, logística e imprevistos del ejercicio en cuestión serán con cargo al presupuesto propio de la misión diplomática. Finalmente, me permito declarar que todas las personas que hacen parte de esta lista, han manifestado voluntad expresa de acatamiento a las normas y principios que orientan la observación electoral”.

Según los magistrados del CNE, la Embajada de los Estados Unidos de América participa con frecuencia como observador electoral acreditado en los países donde opera, lo hacen siempre dentro del marco legal y conforme a las regulaciones de las autoridades electorales locales.

Estados Unidos tiene sus ojos puestos en las elecciones presidenciales en Colombia. (Cortesía Externos) Foto: COLPRENSA

“A a diferencia de las misiones de observación de organismos internacionales, su rol es principalmente diplomático y de monitoreo, lo que implica que su personal debe obtener acreditación oficial de entidades competentes como organismos electorales nacionales para estar presente en los centros de votación, se despliega en terreno para observar distintas fases del proceso desde la apertura de mesas hasta el conteo de votos con el fin de evaluar la transparencia, la integridad y el respeto de las garantías democráticas, información que posteriormente puede ser utilizada por el Departamento de Estado para expresar respaldo a los procesos democráticos o preocupación ante posibles irregularidades, sin intervenir en los resultados ni favorecer a candidato alguno”, argumentaron.

Los magistrados dejaron claro que todo observador internacional deberá cumplir con varias obligaciones, entre ellas, respetar la Constitución Política, las leyes, así como las resoluciones, instrucciones, normas y circulares expedidas por el Consejo Nacional Electoral. No hacer proselitismo de ningún tipo o manifestaciones a favor o en contra de un partido o movimiento político o de un candidato.

Igualmente, no inmiscuirse de manera alguna en los asuntos políticos de la República de Colombia, realizar sus actividades de manera seria, respetuosa y responsable, presentar por escrito, al Consejo Nacional Electoral, cualquier anomalía o queja que recibieren u observen durante el proceso de elección, no emitir declaraciones por los medios de comunicación y colaborar con las autoridades colombianas en las medidas que adopten para su seguridad.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta oficial de X a la acreditación del CNE.

“Todos los candidatos son cuidados por el gobierno. Sectarismo cuando se mencionan dos candidaturas y no todas. El presidente de los EE.UU., Donald Trump, puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia, serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software".

Dijo que “el pueblo votará en completa libertad como lo garantiza un demócrata en el gobierno. No volveremos a los tiempos donde el narcoparamilitarismo aliado con el estado a nivel local, controlaba a la poblacion con fusiles y terror y dejaba por obligación a los votantes en sus casas en toque de queda, mientras los narcos armados llenaban los tarjetones con su candidato”.