El duro calificativo de EE. UU. sobre Gustavo Petro, que confesó Daniel Noboa en entrevista con SEMANA

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló en entrevista con SEMANA sobre la tensa relación diplomática que vive con su homólogo Gustavo Petro y reveló detalles inéditos sobre las medidas que ha tomado su gobierno en los últimos meses.

El presidente de Ecuador se reunió con el jefe de la DEA, en medio de tensiones con Gustavo Petro

Durante la entrevista, el presidente de Ecuador fue preguntado sobre sus relaciones con Estados Unidos y si ha hablado con el gobierno de Donald Trump sobre la falta de cooperación en materia de seguridad por parte del presidente Gustavo Petro.

“Sí, pero también, como buenos políticos, se contienen, se limitan a decirme: “You have a difficult neighbor (tienes un vecino difícil”, respondió el mandatario ecuatoriano.

En otro momento, el presidente ecuatoriano fue cuestionado sobre la posibilidad de que Estados Unidos pueda mediar en la crisis diplomática con el presidente colombiano, a lo que respondió que no tendría problema, pero que el camino es más sencillo.

“Sin ningún problema y no necesitamos una gran mediación. O sea, es cuestión de “a ver, hermano, vamos a tener verdadera solidaridad energética, verdadera solidaridad económica y verdadera solidaridad en seguridad”. Perfecto, eso en cinco minutos se arregla", dijo Noboa.

En recientes declaraciones a la revista SEMANA, Noboa dijo que Petro se reunió con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa (2007-2017), durante una visita privada al puerto de Manta (suroeste) con ocasión de su asistencia a la toma de posesión del ecuatoriano en 2025.

Daniel Noboa y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

“Algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, el alias del ecuatoriano José Adolfo Macías, jefe del poderoso grupo narco Los Choneros relacionado con el mexicano cártel de Sinaloa que fue recapturado en Manta y extraditado a Estados Unidos luego de que Petro estuviera en ese puerto pesquero.