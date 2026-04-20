El presidente de Ecuador se reunió con el jefe de la DEA, en medio de tensiones con Gustavo Petro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con un alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su país, en un momento clave de las relaciones con Estados Unidos y la cooperación binacional en materia militar para atacar a los grupos armados ilegales en el país.

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Terrance Cole, administrador de la agencia antidroga, visitó Ecuador el pasado sábado para reunirse con el mandatario ecuatoriano y los principales agentes de seguridad del país suramericano para afianzar la agenda contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El encuentro principal tuvo como sede Guayaquil, una de las ciudades con más índices de violencia en el país, en un momento álgido en la lucha contra las organizaciones criminales que azotan Ecuador desde hace varios años.

Seguimos enfrentando al crimen con acciones, no con promesas.

Sumamos esfuerzos con Terrance C. Cole, administrador de la DEA, para fortalecer la cooperación y enfrentar al crimen organizado transnacional con resultados que devuelvan la tranquilidad a los ecuatorianos. pic.twitter.com/SpIqVCfDbc — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) April 19, 2026

La Embajada de Estados Unidos en Quito ratificó la visita y detalló que Cole sostuvo, además, un encuentro con el ministro del Interior, John Reimberg, así como con representantes de alto nivel de las fuerzas militares y policiales.

Durante estas reuniones se discutieron mecanismos orientados a fortalecer la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y a intensificar las iniciativas conjuntas frente al crimen organizado de carácter transnacional.

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Por su parte, Noboa expresó a través de sus redes sociales que ambas naciones “unen esfuerzos” para hacer frente a estas amenazas.

“Seguimos enfrentando al crimen con acciones, no con promesas. Sumamos esfuerzos con Terrance C. Cole, administrador de la DEA, para fortalecer la cooperación y enfrentar al crimen organizado transnacional con resultados que devuelvan la tranquilidad a los ecuatorianos”, dice el mensaje publicado por la presidencia de Ecuador.

Maniobras militares norteamericanas en Ecuador Foto: X/@Southcom

La visita tiene lugar en el punto más alto de la cooperación en materia de seguridad entre Quito y Washington en, por lo menos, los últimos treinta años.

Desde diciembre de 2025, efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encuentran operando de manera temporal en la base de Manta, amparados por el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y otros convenios firmados durante la administración de Guillermo Lasso y posteriormente ratificados por Noboa en 2024.

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El encuentro se llevó a cabo después de la entrevista que el presidente Noboa le dió a SEMANA, en la cual, el jefe de Estado criticó la política de Paz total de Gustavo Petro y criticó su falta de apoyo militar para combatir a los narcos en la frontera.

Noboa aseguró que Petro “ha retirado a varias tropas del Ejército que estuvieron por años, especialmente en la zona de Putumayo y Nariño. Las retiró. Hay un área en la cual, básicamente, la guerrilla controla el territorio. Aparte, se ha descontrolado la siembra de coca”.

Esta fotografía, difundida por la Presidencia ecuatoriana, muestra al presidente Daniel Noboa (der.) estrechando la mano del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE. UU., durante una reunión en el Salón del Gabinete del Palacio de Carondelet en Quito, el 2 de marzo de 2026. El presidente Daniel Noboa anunció el 2 de marzo el inicio de operaciones conjuntas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que ha provocado un estallido de violencia en el país Foto: AFP

En marzo de este año, la entonces enviada de Estados Unidos para fortalecer una alianza contra el narcotráfico en el continente, Kristi Noem, se reunió con el gobierno de Ecuador, cuando los países llevan a cabo una ofensiva conjunta contra las bandas criminales.

En cabeza de la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, Noem visitó países cercanos a Washington como Honduras, República Dominicana, Costa Rica y ahora Ecuador.

Ecuador compleó en ese momento, dos semanas de operaciones antinarco con bombardeos y estrictos toques de queda nocturnos en cuatro provincias costeras con apoyo de Estados Unidos.

Bombardeo en zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Foto: Captura de pantalla

Durante los operativos previstos hasta el 30 de marzo, se produjo un bombardeo en la frontera con Colombia, donde campesinos y organizaciones de derechos humanos afirman que el lugar afectado era una granja y no un campamento guerrillero.