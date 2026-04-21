Decreto de aranceles para importaciones desde Ecuador pasaría a firmas este miércoles

El Gobierno Nacional informó que el decreto que establece nuevos aranceles para las importaciones provenientes de Ecuador entrará en su fase final de trámite y pasará a firmas este 22 de abril.

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Esta medida hace parte de la respuesta oficial frente al arancel denominado “tasa de seguridad” por el gobierno ecuatoriano, que ha impactado el intercambio comercial entre ambos países.

“Atendiendo los compromisos establecidos en el Consejo de Ministros, quisiéramos reportar el avance en este sentido frente a las medidas de respuesta al arancel impuesto, o la tasa de seguridad, como lo llama el gobierno de Ecuador", señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales.

El documento contemplaría una serie de aranceles según la producciópn de los mismos en el páis. Foto: Captura de pantalla video AFP

Por otro lado, el decreto contempla la imposición de aranceles diferenciados para productos que sí tienen una oferta nacional sólida.

En estos casos, se establecieron tarifas del 30 %, 50 % y 75 %, dependiendo del nivel de producción interna y la capacidad de abastecimiento. Con esta medida, el Ejecutivo pretende fortalecer la industria local y fomentar la competitividad de los productores nacionales.

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“Hemos identificado a través de esta metodología algunos bienes que representan insumos para la producción nacional o que no tienen producción interna, para lo cual se ha decidido mantener en arancel cero las importaciones por parte de Ecuador”, complementó la líder de la cartera.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El decreto reafirma la intención de mantener en arancel cero aquellos bienes que funcionan como insumos clave para la industria o que no cuentan con producción suficiente en el país.

Esta decisión busca garantizar la continuidad de las cadenas productivas y evitar afectaciones en sectores estratégicos.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo destacó que es posible que este 22 de abril se desfije el documento con las observaciones para que pase a firma de las partes correspondientes.

“El documento ya superó la revisión del comité técnico correspondiente y fue publicado para comentarios. Una vez se cierre este proceso, el texto será remitido a los ministros competentes para su firma, antes de llegar al despacho presidencial”, complementó Morales.