El pasado 9 de abril, Ecuador anunció por medio de un comunicado oficial el aumento de la tasa de seguridad a los productos provenientes de Colombia desde el próximo 1 de mayo.

En dicho momento, diversas voces de los sectores políticos y comerciales solicitaron a los cuerpos diplomáticos de las dos naciones reconsiderar las decisiones impuestas en los últimos meses.

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El mandatario Gustavo Petro se refirió este lunes, 13 de abril, durante el consejo de ministros a la situación arancelaria que se vive con el país vecino. En primer caso, señaló que Colombia no pondrá aranceles del 100 % a productos de Ecuador y que todo lo necesario para el país tendrá un 0 % de arancel.

El Presidente @petrogustavo anunció que Colombia no pondrá aranceles del 100 % a productos de Ecuador; todo lo necesario para el país tendrá un 0 %.



Además, compartió que todo lo que puede producirse en el país, pero que se importaba desde Ecuador, se fomentará su producción… pic.twitter.com/52LFxC5D0N — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 14, 2026

“No hay aranceles cien por ciento, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, cero por ciento, entra. Todo lo que se produzca en Colombia, pero que importamos de Ecuador, se produce en Colombia. Subsidio, ministra de Agricultura, para que salga más barato, porque sale más caro”, señaló Petro.

Junto a esto, el presidente le dijo a las representantes del Ministerio de Agricultura que la producción de productos que se desarrolle en Colombia y que no se pueda exportar a Ecuador por los aranceles impuestos deberá ser exportada a Venezuela, lugar que, desde el punto de vista de Petro, necesita la entrada de los mismos.

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“Todo lo que se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel, debe exportarse a Venezuela, que lo está necesitando. Toda la articulación con el Pacto Andino, me dicen que no debo suspenderlo. No, yo sé que es la Gran Colombia, pero no se hace con gente mayamiense; lo haces con ecuatorianos y colombianos y venezolanos. Y entonces, y algún día se hará, y dejamos, si podemos nosotros, lo hacemos nosotros, porque ese es el poder de este pueblo, y es unido, no dividido, y los extranjeros a Ecuador y Colombia quieren dividirnos y que nos matemos, y no caemos en esta trampa, porque si nos dividimos perdemos el poder que Bolívar anunció y está, aún hoy”, complementó Petro.

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 100 % a los productos colombianos. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

En relación con la presencia de Colombia en el Pacto Andino, el mandatario señaló que le han indicado que no debe suspender la presencia del país en el mismo, pero que este último no se hace con gente mayamiense.