Bolsa Mercantil lanza plataforma para negociar contratos de energía con reglas estandarizadas: así funcionará

En la mañana de este 16 de junio, la Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil de Colombia, anunció la primera convocatoria del Mecanismo de Comercialización de Energía (MCE), que sería un nuevo mercado organizado para que tanto generadores y comercializadores puedan negociar contratos de suministro de energía bajo reglas estandarizadas, trazables y respaldadas por garantías.

De acuerdo con lo anunciado, la convocatoria incluye productos con vigencias para 2027, 2028 y el periodo 2029-2033. Dicha convocatoria incorpora una nueva alternativa para la contratación de energía eléctrica.

Las primeras ruedas de negocios del Mecanismo de Comercialización de Energía se realizarán el 14 de julio, 25 de agosto y 3 de septiembre de 2026. Foto: Getty Images

“El mecanismo, que culminó satisfactoriamente el proceso de evaluación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), amplía las opciones de negociación para generadores y comercializadores mediante productos con distintos periodos de suministro, formación transparente de precios y mecanismos de garantía”, precisó la Bolsa Mercantil.

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De acuerdo con lo anunciado, las primeras ruedas de negocios se realizarán el 14 de julio, el 25 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, para productos de corto, mediano y largo plazo.

Los primeros productos del mecanismo estarán disponibles para los periodos de 2027, 2028 y 2029-2033, con contratos bajo la modalidad "pague lo contratado". Foto: Getty Images

La puesta en marcha de este nuevo modelo, hace parte de la estrategia del Grupo Bolsa Mercantil para fortalecer su presencia en mercados clave para el desarrollo del país, especialmente el energético.

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Conexión Eléctrica diseñó un primer paquete de productos que incluye contratos para el periodo de invierno de 2027 (mayo - noviembre), para 2028 y para el periodo 2029 - 2033. Estos tres productos se negociarán bajo la modalidad “pague lo contratado” y con perfil de carga horaria plana, de manera que las condiciones de suministro y pago quedan definidas desde la celebración del contrato.

La Bolsa Mercantil asegura que el nuevo mecanismo fortalecerá la formación de precios, la competencia y la gestión del abastecimiento eléctrico en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La entrada en operación del MCE es un hito para el mercado eléctrico colombiano. Desde la Bolsa Mercantil y Conexión Energética ofrecemos una infraestructura de mercado con reglas claras, mecanismos de negociación transparentes y herramientas que facilitan la formación de precios y la toma de decisiones. Esto busca contribuir a profundizar el mercado de contratos de energía, fortalecer la gestión del abastecimiento eléctrico y mejorar la capacidad del sector para gestionar riesgos asociados a la hidrología y los eventos climáticos”, agregó María Inés Agudelo Valencia, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.