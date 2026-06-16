Segunda vuelta presidencial: propuestas económicas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda; déficit fiscal, inversión y empresas

Ya las horas están contadas para que llegue la segunda vuelta presidencial. Una segunda oportunidad para que los colombianos elijan su nuevo presidente para el periodo 2026-2030. Sin embargo, la época electoral de este año ha sido distinta, cargada de una mayor polarización y con una mayor tensión.

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Tras la primera vuelta, realizada el pasado 31 de mayo, en esta segunda justa se disputan la presidencia Iván Cepeda, el candidato de la izquierda y que es apoyado por el Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, por el movimiento Defensores de la Patria.

Reindustrialización, reforma agraria y transición productiva son algunos de los pilares de la propuesta económica de Iván Cepeda para el periodo 2026-2030. Foto: Getty Images

Son muchos los votantes que, faltando unas horas, no se deciden por cuál candidato votar. Es por ello que es clave que las propuestas sean uno de los principales temas a considerar. La economía, tras el deterioro que ha presentado en los últimos años, es uno de los temas más importantes para el elector.

Aquí le contamos cuáles son las propuestas de cada uno en esta materia, basados en el plan de gobierno de cada candidato.

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Propuestas económicas de Abelardo de la Espriella

Una de las primeras propuestas del candidato tiene que ver con el crecimiento económico, pues asegura que no se conformará con un crecimiento del 3 %, sino que buscará impulsar la economía al 7 %.

Propone la lucha contra la pobreza con un plan denominado Plan Cosecha Solidaria, además asegurando que ordenarán las finanzas públicas a través de un ajuste fiscal para reducir el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte.

También buscarán lograr en un corto plazo superávit fiscal primario, lo cual supone un ajuste inicial de unos $70 billones. Además, proponen fortalecer el comité autónomo de regla fiscal para darle más dientes para controlar los excesos de gastos en cabeza del ejecutivo o legislativo por la vía legal o constitucional.

Adicionalmente, hay una propuesta de reducción de la carga tributaria, reducción de los costos de energía y la creación de una ‘Gran Revolución de Desregulación’ o eliminación de trámites, trabas y cargas al sector empresarial.

Abelardo de la Espriella plantea reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y simplificar trámites para impulsar el crecimiento económico y la inversión privada. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Revisarán en detalle las ineficiencias en entidades como el Invima, ICA, superintendencias, cámaras de comercio, notariado y registro, licencias ambientales, consulta a comunidades, reglamentos técnicos de MinComercio, MinTIC, MinTransporte, DIAN, entre otras.

En materia de vivienda, proponen crear el programa ‘País de propietarios’ para que los colombianos puedan comprar vivienda propia con intereses de un 2 % a 30 años.

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Adicional a ello, también proponen algunas medidas en materia macroeconómica. Este es el listado:

Implementar un plan de choque y eficiencia radical del Estado.

Estabilizar y refinanciar la deuda pública mediante una gestión activa de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos.

Cumplir estrictamente la Regla Fiscal.

Modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada y aliviar el bienestar de los hogares.

Optimizar el aparato estatal reduciendo la nómina paralela y fusionando agencias redundantes.

Transformar los subsidios eliminando su regresividad (cruce Sisbén IV-DIAN).

Modernizar la DIAN con inteligencia artificial para reducir drásticamente la evasión.

Garantizar un ecosistema proempresa que impulse el crecimiento del PIB por encima de la barrera del 3 %.

El plan de choque generará un ahorro estructural de pesos anuales (aprox. 3.1 % del PIB).

Este ajuste se divide en $31.8 billones por optimización del Estado (incluyendo eliminación de la nómina politiquera), asignación adecuada de subsidios a quien en realidad los necesita y mayor recaudo anti-evasión (DIAN) y venta de activos improductivos.

Se estabilizará el déficit en un -4.8 % del PIB en los primeros 360 días.

Se proyecta llevar el déficit fiscal a niveles inferiores al -3.5 % y anclar la relación Deuda/PIB por debajo del 55 % para 2030, todo apalancado en una meta de crecimiento económico que supere estructuralmente el 5 % anual.

Propuestas económicas de Iván Cepeda

El candidato Iván Cepeda tiene varias propuestas con distintos enfoques. Una de las primeras y más fuertes en cuanto a la estructura de su programa es la idea de reindustrializar la economía, que está basada en dejar atrás un modelo basado principalmente en la extracción de materias primas y fortalecer la producción nacional.

Buscan implementar una política de reindustrialización, fortaleciendo la manufactura, la agroindustria y los sectores con mayor valor agregado, además de crear cadenas productivas que articulen empresas, universidades, el Estado y las economías populares.

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En la segunda propuesta se ubica la revolución agraria y la soberanía alimentaria, esto dado porque el programa considera que el campo será uno de los principales motores del crecimiento económico. Entre las mencionadas está la profundización de la reforma agraria iniciada durante el gobierno Petro, a través de la redistribución de tierras improductivas y la formalización de la propiedad rural.

Los programas de gobierno de ambos candidatos presentan diferencias marcadas sobre el papel del Estado, la política tributaria y el modelo de desarrollo económico para Colombia. Foto: Cortesia: Nelson Cárdenas.

Indican que se debe facilitar acceso a crédito, asistencia técnica, maquinaria e infraestructura para pequeños productores. También construir centros de acopio, plantas de transformación, vías terciarias y sistemas logísticos. Con ello quieren convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, aumentando la producción nacional y las exportaciones con valor agregado.

En materia laboral, indican que se busca reducir la informalidad laboral mediante procesos graduales de formalización, fortalecer las economías populares, alinear la formación del SENA con las necesidades de la industria, regular las plataformas digitales para garantizar derechos laborales y crear programas de empleabilidad digital y capacitación tecnológica.

Son varias las propuestas en materia fiscal. Aquí le mencionamos las principales: