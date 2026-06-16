Andrés Forero denuncia que MinSalud creó entidad del San Juan de Dios que costaría más de $343 millones al mes

El representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero hizo una nueva denuncia del sector salud. Según dijo, desde el Ministerio de Salud, a cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo, se creó una entidad que tiene un costo de nómina mensual de 343 millones de pesos.

Iván Cepeda destapa su plan de gobierno: legalizar la marihuana, eliminar el CNE, transformar la Cancillería y seguir con diálogos de paz

“El descaro del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y del gobierno del cambio parece no tener límites”, dijo el congresista de oposición.

Forero detalló que se trata de una entidad para atender el Hospital San Juan de Dios, ubicado en Bogotá, pero sobre el que el Gobierno nacional ha tenido incidencia.

“El ministro Jaramillo decidió crear una nueva entidad estatal. La Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. A partir de enero del 2025 esta entidad ya tiene planta de personal”, dijo el congresista.

Forero agregó que además del personal, al viceministro Jaime Urrego le dieron un “regalito”, pues durante 14 meses estuvo como director encargado de ese hospital, por lo que tuvo una remuneración por 220 millones de pesos adicionales a la que tuvo como viceministro.

El congresista cuestionó la creación de estos cargos y las responsabilidades que tendrían. Foto: Dadep

Según el congresista, a eso se le sumaría que entre el 2025 y enero del 2026, previo a la Ley de Garantías, se nombró a 39 personas con un costo mensual de 343 millones de pesos.

Además de eso, la entidad firmó un contrato de más de 200.000 millones de pesos con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que es la encargada de las obras de la torre central del Hospital San Juan de Dios, por lo que Forero criticó que no habría claridad en las responsabilidades y la necesidad de esos nuevos funcionarios.

“Se supone que se está rehabilitando y va a quedar en funcionamiento el área de urgencias. Esas obras empezaron en el mes de abril y supuestamente, creo que no lo van a cumplir, deberían entregarse en el mes de julio, pero, a pesar de que esas obras están a cargo de otra entidad, hoy hay 39 personas”, denunció el congresista.

El Hospital San Juan de Dios está buscando ser recuperado. Foto: Daniel Reina

Asimismo, reclama que, a pesar de esas contrataciones, no se ve una atención en el centro médico que pueda justificar esas necesidades.

Forero expuso que algunos altos directivos de esa nueva entidad estarían ganando salarios de más de 11 millones de pesos al mes, por lo que pidió que se aclare la responsabilidad que tienen y el trabajo que están desempeñando alrededor del hospital.

“Sentimos que el Gobierno está aprovechando el pretexto del San Juan de Dios para beneficiar a cuotas políticas, esto es impresentable en medio de la peor crisis de salud que ha vivido el sector en los últimos años”, aseguró.