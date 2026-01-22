El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó este jueves que el Distrito y el Gobierno nacional avanzan en dos frentes clave tras una nueva reunión de diálogo con el presidente Gustavo Petro y parte de su equipo ministerial.

El alcalde Carlos Fernando Galán le lanzó indirectas al gobierno del presidente Gustavo Petro por cierre de programas sociales. Foto: Alcaldía/Presidencia

Según explicó, el encuentro permitió destrabar conversaciones que buscan garantizar recursos y ejecución de proyectos estratégicos para la capital.

El primer punto abordado fue la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios, un proceso que, recordó el alcalde, está respaldado por órdenes judiciales que obligan tanto a la Nación como al Distrito a concurrir financieramente.

Palacio de Nariño Foto: Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres / Semana

Galán señaló que se trata de una discusión que se ha dado en varias ocasiones y que, tras la reunión, hay avances relevantes para llegar a acuerdos que aseguren los recursos necesarios para la rehabilitación total del complejo hospitalario. “Esperamos tener noticias pronto”, afirmó, al subrayar que la conversación de hoy dejó señales positivas.

El segundo eje fue la apuesta por los multicampus educativos en Suba y Kennedy, una iniciativa impulsada por la Nación y respaldada por el Distrito.

Galán explicó que el Gobierno ya avanzó en el Conpes, paso previo para habilitar Confis y vigencias futuras que permitan financiar estructuras definitivas, que es el objetivo del Distrito.

El reclamo de Galán se enmarca en la tensión política entre Alcaldía y Presidencia. Foto: Alcaldía de Bogotá/ Colprensa/ Montaje Semana

Mientras tanto, se trabaja en autorizar una intervención inicial, garantizando que exista una intervención de fondo en los predios ya habilitados.

Finalmente, el alcalde recalcó que, pese a las diferencias con el Gobierno nacional en otros temas, su responsabilidad es buscar acuerdos que beneficien a Bogotá y aseguren inversión y recursos para la ciudad. “Ese fue el eje de la conversación”, concluyó, al anunciar que informará oportunamente sobre los resultados concretos que se esperan en el corto plazo.