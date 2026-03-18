Luego de las grandes controversias entre el presidente Petro y la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Educación anunció que la localidad de Suba contará con un multicampus universitario público, un proyecto que busca ampliar el acceso a la educación superior en el noroccidente de Bogotá y que tendrá una inversión superior a los 215 mil millones de pesos.

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Según la Presidencia de la República de Colombia, la Nación recibirá el próximo 20 de marzo los terrenos donde se desarrollará la obra, lo que permitirá iniciar formalmente la construcción del multicampus que se estrenaría este mismo año.

Gobierno nacional recibirá los predios del multicampus universitario de Suba Foto: MinEducación

Los 2 predios que se recibirán este viernes están ubicados en la calle 145 con carrera 115. La ejecución de este proyecto está a cargo del Gobierno nacional, quien asegura que, a través de la ANI, iniciaría con la construcción de 64 estructuras modulares que edificarían más de 5.600 metros cuadrados en aulas, laboratorios, bibliotecas, salas de sistemas y espacios de bienestar.

La información oficial del ministerio destaca que esta primera edificación tendría capacidad para 920 estudiantes en simultáneo. El proyecto contempla una inversión cercana a los 215.700 millones de pesos.

Este 2026 iniciaría la primera fase del multicampus

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, promete que esta primera fase “entrará en operación en el segundo semestre de 2026”.

Así sería el nuevo multicampus universitario en Suba. Foto: MinEducación

Según el ministerio, en esta primera fase se instalará infraestructura modular que permitirá iniciar clases mientras avanzan los diseños y la construcción definitiva.

Sin embargo, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) ha advertido que el proyecto también depende de procesos administrativos como la aprobación de vigencias futuras y la contratación de obra, requisitos necesarios para asegurar la ejecución de los recursos comprometidos.

MinEducación aseguró que el multicampus contará con programas académicos definidos mediante participación ciudadana, en un proceso que involucró a estudiantes, instituciones de educación superior y comunidades locales.

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Entre las instituciones que participarían en la oferta académica se encuentran universidades públicas como la Pedagógica, la Distrital, el Colegio Mayor de Cundinamarca y el Instituto Técnico Central.

Con la entrega de los predios y la definición de recursos, el Gobierno asegura que el multicampus entra en una fase decisiva. Sin embargo, como advierten entidades del orden distrital, su materialización dependerá del cumplimiento de los procesos técnicos y contractuales en los próximos meses.