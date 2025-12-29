Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

El presidente Gustavo Petro siguió elevando la polémica por los predios del multicampus de Suba con un trino en el que puso el foco en la administración de Carlos Fernando Galán y en la negativa, según él, de la Secretaría de Educación de Bogotá a permitir la construcción de una infraestructura con “arquitectura no convencional”.

Según el mandatario, ese tipo de construcción es una alternativa que permitiría arrancar “de inmediato” con el aprovechamiento sin “sacrificar la generación actual” de jóvenes de las localidades occidentales de la capital.

“El lote del multicampus de Suba no se puede utilizar ya, porque la Secretaría de Educación de Bogotá se niega a que las nuevas aulas puedan ser instaladas con arquitectura no convencional”, escribió el mandatario.

En el mismo mensaje calificó de “anacrónicos” a funcionarios de esa entidad y aseguró que hoy en el mundo se prestan servicios educativos con tecnologías distintas a las convencionales.

La reacción del jefe de Estado se da después de que la secretaria de Educación, Isabel Segovia, señalara que el “principal cuello de botella” del proyecto no está en la gestión distrital sino en la falta de garantías presupuestales y contractuales de la Nación.

La Alcaldía de Bogotá ya dispuso de estos lotes para el multicampus de Suba, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha girado los recursos.

Segovia ha afirmado en varias oportunidades que Bogotá dispuso cuatro predios desde julio de 2024, avaluados en 72.000 millones de pesos, y que lo que no existe es la certeza de los 392.000 millones de pesos (que le corresponden a la Nación) requeridos para estudios, diseños y construcción.

Según explicó, el Ministerio de Educación debería tener vigencias futuras aprobadas, pero “hoy no existe”; y el trámite de Conpes estaría en fase temprana, sin documento publicado ni aprobación.

Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá

Petro, por su parte, llevó el debate a la urgencia de ejecutar con soluciones rápidas y recordó el caso del edificio tecnológico de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar.

Dijo que dejó la primera piedra como alcalde, que se construyó en arquitectura convencional y que solo 10 años después, ya como presidente, pudo abrirlo “al lado de Claudia (López)”. “¿Cuántas generaciones de jóvenes del sur de Bogotá se sacrificaron?”, cuestionó.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

El presidente fue más allá y enjuició a la administración de Galán cuando preguntó por qué “solo los gobiernos progresistas” abren sedes de educación pública en Bogotá.

En ese mismo sentido, afirmó que la educación superior en la ciudad “está retrocediendo en calidad” frente a regiones como Caldas, Córdoba y Sucre; y acusó a la dirigencia política de haber convertido a Bogotá en una “bolsa de especulación inmobiliaria”. Además, sostuvo que su Gobierno ofreció recursos para aumentar cobertura y que el distrito los rechazó.

Alcalde Carlos Fernando Galán y secretaria de Educación, Isabel Segovia

Desde la Secretaría de Educación, Segovia ha advertido que entregar predios sin un cierre financiero claro implica riesgos, como por ejemplo, que el multicampus termine reducido a infraestructura temporal, quede inconcluso o inmovilice suelo público durante años, con nuevas promesas incumplidas para una localidad con alta demanda de educación superior.