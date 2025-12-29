Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

El presidente Gustavo Petro siguió elevando la polémica por los predios del multicampus de Suba con un trino en el que puso el foco en la administración de Carlos Fernando Galán y en la negativa, según él, de la Secretaría de Educación de Bogotá a permitir la construcción de una infraestructura con “arquitectura no convencional”.
El lote del multi campus de Suba no se puede utilizar ya, porque la secretaria se educación de Bogotá se niega a que las nuevas aulas puedan ser instaladas con arquitectura no convencional, de tal manera que no se sacrifique la generación actual de jóvenes de las localidades… https://t.co/ZrHY8qoPmV— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025
Según el mandatario, ese tipo de construcción es una alternativa que permitiría arrancar “de inmediato” con el aprovechamiento sin “sacrificar la generación actual” de jóvenes de las localidades occidentales de la capital.
“El lote del multicampus de Suba no se puede utilizar ya, porque la Secretaría de Educación de Bogotá se niega a que las nuevas aulas puedan ser instaladas con arquitectura no convencional”, escribió el mandatario.
Presidente,— Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) December 29, 2025
¿Por qué seguir engañando a los jóvenes de Suba?
Los lotes del multicampus de Suba están listos para una infraestructura permanente, con capacidad de crecimiento, oferta académica diversa y espacios adecuados para formación, investigación, bienestar y vida… https://t.co/OPPXQAGOim
En el mismo mensaje calificó de “anacrónicos” a funcionarios de esa entidad y aseguró que hoy en el mundo se prestan servicios educativos con tecnologías distintas a las convencionales.
La reacción del jefe de Estado se da después de que la secretaria de Educación, Isabel Segovia, señalara que el “principal cuello de botella” del proyecto no está en la gestión distrital sino en la falta de garantías presupuestales y contractuales de la Nación.
Segovia ha afirmado en varias oportunidades que Bogotá dispuso cuatro predios desde julio de 2024, avaluados en 72.000 millones de pesos, y que lo que no existe es la certeza de los 392.000 millones de pesos (que le corresponden a la Nación) requeridos para estudios, diseños y construcción.
Según explicó, el Ministerio de Educación debería tener vigencias futuras aprobadas, pero “hoy no existe”; y el trámite de Conpes estaría en fase temprana, sin documento publicado ni aprobación.
Petro, por su parte, llevó el debate a la urgencia de ejecutar con soluciones rápidas y recordó el caso del edificio tecnológico de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar.
Dijo que dejó la primera piedra como alcalde, que se construyó en arquitectura convencional y que solo 10 años después, ya como presidente, pudo abrirlo “al lado de Claudia (López)”. “¿Cuántas generaciones de jóvenes del sur de Bogotá se sacrificaron?”, cuestionó.
El presidente fue más allá y enjuició a la administración de Galán cuando preguntó por qué “solo los gobiernos progresistas” abren sedes de educación pública en Bogotá.
En ese mismo sentido, afirmó que la educación superior en la ciudad “está retrocediendo en calidad” frente a regiones como Caldas, Córdoba y Sucre; y acusó a la dirigencia política de haber convertido a Bogotá en una “bolsa de especulación inmobiliaria”. Además, sostuvo que su Gobierno ofreció recursos para aumentar cobertura y que el distrito los rechazó.
Desde la Secretaría de Educación, Segovia ha advertido que entregar predios sin un cierre financiero claro implica riesgos, como por ejemplo, que el multicampus termine reducido a infraestructura temporal, quede inconcluso o inmovilice suelo público durante años, con nuevas promesas incumplidas para una localidad con alta demanda de educación superior.