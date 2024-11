Gobierno Petro no ha cumplido su promesa de multicampus universitarios para Bogotá en Kennedy y Suba: ¿qué pasó con la plata?

El cuestionamiento del concejal no es para nada menor, sí tiene en cuenta que recientemente el Ministerio de Educación quiso señalar al Distrito de no querer priorizar la construcción del campus universitario en Suba para darle prioridad, según el Ejecutivo, a la ALO Norte.

El director Saavedra agregó que “en diciembre se firmó un convenio, un marco, que definía que la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación aunaban esfuerzos para adelantar estos dos proyectos, pero no tenía recursos asociados. Entonces, no hay un compromiso presupuestal de la Nación con ninguno de los dos proyectos. Y eso no estaba financiado en la administración anterior y no se ha financiado en esta”.