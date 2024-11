Alarmas encendidas en el Icetex: peligra estudio de 200.000 jóvenes porque el Gobierno no destina recursos. Rectores rompen silencio

Y agrega que muchos estudiantes no saben qué hacer, dado que deben pagar lo adeudado para este semestre si quieren cursar el próximo. No tienen otra alternativa distinta a cancelarlo de sus propios bolsillos, pero no cuentan con los recursos.

“Les están diciendo a los chicos que no se pueden matricular para el otro año porque el Icetex no ha pagado este semestre. Muchos me han contactado. Para algunos era el último semestre, el otro año se graduaban y no van a poder. Algunos tenían plazo hasta la semana pasada, pero Icetex no pagó. Les dieron plazo hasta el viernes, pero Icetex no va a consignar. Están en una situación delicada y profundamente angustiados”, dijo Juvinao.