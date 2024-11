Grave denuncia: 200 mil estudiantes del Icetex quedarían en el limbo por cuenta de las deudas del Ministerio de Hacienda

En plena época de matriculas universitarias para el primer semestre de 2025, se conoció que el Icetex no ha podido abrir las acostumbradas convocatorias para créditos educativos porque no cuentan con los recursos necesarios para adelantar los procesos.

“La delicada crisis financiera tendría graves consecuencias como: 184 mil estudiantes activos cuyos estudios se verían afectados sin subsidio de tasa. 114 mil estudiantes no recibirían subsidios de sostenimiento. 35 mil condonaciones no serían aprobadas para poblaciones vulnerables. 60 mil jóvenes que aspiran a acceder a la educación superior en 2025 se quedarían sin la posibilidad de aplicar a los créditos así que el Icetex no otorgaría ni un solo subsidio nuevo en 2025″.

“Al no ser esta una entidad adscrita ni vinculada al ministerio de educación, los giros presupuestales dependen directamente del tesoro, no del ministerio de educación. Espero que el gobierno nacional haga los debidos cambios en esta entidad porque Ud tiene razón, bajo la administración de su partido, al ICETEX le ha quedado grande avanzar en lo que la juventud demanda: más derecho y menos negocio”, dijo.

Juvinao acudió a la misma vía para responderle y pedirle que no desentienda del tema porque sí tiene una responsabilidad en todo este tema. “Que Icetex esté adscrito a MinHacienda con la creación del Grupo Bicentenario no implica que la entidad no haga parte del sector educación, tal y como lo dicta la Ley 1002. Le invito a revisar la norma con mayor cuidado. Es claro que usted no puede desentenderse de su responsabilidad en la crisis del Icetex, menos aún cuando es el presidente de la junta directiva. A pesar de su malquerencia contra esta entidad, entienda que tiene una responsabilidad de Estado y es garantizar la cobertura de los 200.000 créditos activos que son jóvenes que necesitan terminar sus estudios”.