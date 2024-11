Icetex respondió a joven tras denuncia de que le quitaron una beca en España. Esta es la historia

“Me llegó un correo del Icetex diciendo que ya no tengo la beca. Para estar aquí tuve que pedir 30 millones de pesos prestados para poder sacar la visa de estudiante, además de que ese dinero debo pagarlo en diciembre y acordamos con el Liceu de Barcelona que apenas llegara el dinero de la beca, yo pagaría la matrícula que cuesta 35 millones de pesos y ahora no sé qué hacer, porque yo no me presenté a una beca para tener deudas y para que ahora, después de dos meses de haber ganado la beca, me digan ‘no, ya no tienes la beca’. Además que tuve el mayor puntaje”, narró Muñoz, quien es fagotista de Cali.