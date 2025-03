El premio Nobel de Química, Morten Meldal, cuenta cómo le pareció Colombia, tras su visita esta semana. “Me gusta mucho inspirar a los jóvenes”

M.M.: A mí me avisaron una hora antes del anuncio oficial. No se permite contar a nadie. Así que sientes que es la hora más maravillosa y, al mismo tiempo, la más terrible de tu vida. Llamé a mi esposa; ella estaba hablando con otra persona, así que llamé a mi hijo. Dejó su clase de inmediato, bajó y compró un pastel para venir a celebrarlo conmigo. Cuando avisaron, salí de mi oficina y estaban todos mis colegas con champán. Fue muy bonito, sientes toda tu carrera científica y logros bajo una luz completamente diferente.

M.M.: Me gusta mucho inspirar a los jóvenes para aumentar el conocimiento sobre la ciencia. Y el interés por la ciencia. Porque la ciencia es una búsqueda de la verdad. La ciencia es, en realidad, la mejor filosofía existencial que puedes tener. Porque se trata de la verdad en la vida. Y realmente animo a los jóvenes a aprender sobre ciencia. Aprender sobre química, que es todo lo que nos rodea. No hay nada a nuestro alrededor ni dentro de nosotros que no sea química. Son todas moléculas que interactúan y se combinan. Y la vida solo tiene 16 átomos. Así de simple... 16 átomos. No es mucho para generar esta asombrosa complejidad y diversidad que ves a tu alrededor.