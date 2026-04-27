¿Qué es el aprendizaje a lo largo de la vida y de qué manera busca cambiar la educación en Colombia?

El aprendizaje a lo largo de la vida, ALV, plantea un cambio profundo en la forma de entender la educación en Colombia: pasar de un modelo centrado en contenidos y etapas, a uno que reconoce el conocimiento como un proceso continuo, diverso y situado.

¿Cómo se está transformando la educación en Colombia? La nueva propuesta de universidades y colegios

El ALV no es solo un concepto educativo, sino una herramienta clave para enfrentar desafíos estructurales del país: la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades y la reconstrucción de territorios.

Actualmente, el país enfrenta desafíos estructurales que evidencian esta necesidad; cerca del 40% de la población adulta no ha culminado la educación media y la participación en procesos de formación continua sigue siendo limitada, especialmente en zonas rurales.

Educación a lo largo de la vida Foto: Cortesía

En un país marcado por profundas brechas educativas, desigualdades territoriales y los efectos del conflicto armado, el aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) emerge como una de las herramientas más potentes, y menos visibilizadas, para la transformación social.

Esta fue una de las principales conclusiones del Encuentro Nacional “Territorios imaginados: Futuros posibles desde el Aprendizaje a lo Largo de la Vida en Colombia”, liderado por DVV International en alianza con la Universidad El Bosque, que reunió en su sede de Chía a actores del sector público, privado, social y académico, junto con líderes territoriales, educadores y comunidades de distintas regiones del país.

Uno de los consensos más relevantes fue reconocer que el aprendizaje no ocurre exclusivamente en entornos formales, sino en múltiples dimensiones: en el territorio, en la comunidad, en los entornos digitales y en la experiencia cotidiana.

Encuentro Nacional para visibilizar la importancia del ALV: “aprendizaje a lo largo de la vida”

El encuentro también dejó un mensaje claro para la agenda nacional: la necesidad urgente de posicionar el aprendizaje a lo largo de la vida como un enfoque transversal en las políticas públicas, con énfasis en inclusión, enfoque de género y reconocimiento de la diversidad cultural.

“El reto ahora no es menor: llevar esta conversación más allá de los espacios especializados y convertirla en una prioridad nacional. Porque el aprendizaje no tiene edad, no tiene un único lugar y puede ser una de las claves para imaginar y construir futuros posibles para Colombia”, concluye Laura Alarcón, Directora de DVV International en Colombia.