Aprenda inglés gratis: alistan más de 6.400 becas en Bogotá y hay plazo hasta finales de junio para inscribirse

Cada vez son más los colombianos que buscan aprender un nuevo idioma. Entre la lista de los más apetecidos está el inglés, que es el idioma más usado por las personas que hablan un idioma extranjero y que le permite un mayor acceso a la información, además de mayores oportunidades laborales, salarios mejor remunerados y la posibilidad de acceder a un nuevo mercado tanto educativo como laboral.

Estos son los tipos de crédito que ofrece el Icetex en 2026: financiación de pregrado, becas y beneficios

Es por ello que muchos buscan cómo acceder a estos cursos de manera gratuita y que sean completos. Recientemente se conoció de una nueva beca para acceder al programa Talento Capital Formación, que lanzó la Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior (Atenea).

Si es bachiller y vive en Bogotá, podría acceder a formación gratuita en inglés. Le contamos cómo postularse y cuáles son las fechas clave. Foto: SENA

Esta iniciativa es desarrollada en conjunto con el British Council y otorgará unas 6.400 becas, dirigidas a mayores de edad que vivan en Bogotá y que cuenten con un título de bachiller.

Los 22 cursos cortos del SENA para aprender de contabilidad: así puede inscribirse

Son dos las modalidades para este programa. Por un lado, se ofrecerán 2.460 cupos para el programa sincrónico con acompañamiento docente. Además, se otorgarán otras 3.971 licencias para acceder a una plataforma de autoaprendizaje.

La Alcaldía de Bogotá y el British Council abrieron una nueva convocatoria para estudiar inglés sin costo. Foto: Aprenda inglés gratis con el Sena

Tenga en cuenta que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 28 de junio y se harán en el portal SICORE de Atenea. Si está interesado lo que debe es crear una cuenta en este portal. Si ya la tiene, lo que debe hacer es actualizar sus datos, completar su hoja de vida y cargar los documentos que le piden en la aplicación, además de seleccionar la oferta o modalidad de su interés.

Sena amplía plazo de inscripción para acceder a más de 50.000 cupos de programas de formación

Es importante que tenga en cuenta cuáles son las fechas clave. La apertura de inscripciones fue el pasado 5 de junio. El cierre será el próximo 28 de junio, el 24 de junio será la publicación de los resultados y el inicio de la formación será a partir del 10 de agosto.