¿Cómo se está transformando la educación en Colombia? La nueva propuesta de universidades y colegios

Durante 2025 Colombia registró 433.000 nacimientos, la cifra más baja desde que el Dane lleva estadísticas vitales. Este número esconde una realidad que ya no es proyección: hay menos niños y por lo tanto menos estudiantes, y el sistema educativo –construido sobre la base de una población que crece– empieza a crujir.

Y las aulas ya lo están sintiendo. Según cifras del Dane, analizadas por investigadores del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, entre 2020 y 2025 se registraron aproximadamente 200.000 nacimientos menos. El dato que más inquieta es el de la matrícula escolar, que está cayendo más rápido que los nacimientos. “Entre 2015 y 2025 la matrícula caerá cerca de 900.000 personas. Es como si toda la población de Soacha, el sexto municipio más poblado del país, hubiera desaparecido de los salones de clase”, señaló Omar Garzón, investigador del LEE de la Javeriana.

La explicación de esa desconexión es compleja, porque como advierte Garzón, no se trata únicamente del cambio demográfico; el fenómeno del homeschooling gana terreno en las primeras etapas escolares y hay problemas de medición en la deserción que nunca se han corregido. Por ejemplo, un niño que se matricula en abril y no regresa al año siguiente se contabiliza como desertor, y si vuelve al siguiente ciclo –al mismo grado– el sistema no lo detecta.

Aprender en casa: la práctica educativa que toma cada vez más fuerza en Colombia Las familias colombianas están abandonando el sistema escolar tradicional por el homeschooling. En Colombia esta práctica todavía no está regulada. Desde la Unesco proponen herramientas para avanzar en este propósito. Ir al artículo Colombia logra récord en acceso a la educación superior, pero persisten la deserción y el desempleo El verdadero reto es la pertinencia de los programas y la flexibilidad para que los jóvenes puedan seguir estudiando a lo largo de la vida: microcredenciales, títulos y certificados que permitan construir trayectorias coherentes. Ir al artículo El Colegio Bilingüe Lacordaire de Cali le apuesta a ser una gran familia con un ambiente cosmopolita y acogedor Esta institución cuenta con una oferta académica exigente, que prioriza el diálogo y responde al entorno de hoy: tecnología en la vida cotidiana y necesidades emocionales y psicológicas que demandan acompañamientos especiales. Ir al artículo Aprender a aprender: la apuesta de la educación en tiempos de la Inteligencia Artificial Crear soluciones simples para problemas cotidianos es cada vez más fácil gracias al desarrollo acelerado de la IA. Una realidad que comienza a vivirse en los salones de clase debido a iniciativas como Next. Ir al artículo

Lo que sí es visible es dónde impacta primero. En preescolar y educación inicial la caída es directa y atribuible a que, sencillamente, hay menos niños pequeños. En secundaria y media, la demografía aún no es la causa principal porque ahí actúa una población remanente –jóvenes que nunca habían completado ese ciclo– que compensa parcialmente la caída en la natalidad. Sin embargo, esa reserva no es infinita. Desde 2023 la matrícula en educación media comenzó a caer, con una cobertura que ronda el 80 por ciento.

Separador

Galeria fotos de la semana

Separador

En el sector privado, el punto de inflexión llegó con una brutalidad estadística difícil de ignorar. “En una década perdió 175.000 estudiantes, y 99.000 de ellos se fueron en el último año analizado, entre 2024 y 2025”, advirtió Garzón. Así que los colegios que veían caer sus matrículas de forma gradual, de repente las vieron desplomarse. Y las razones no fueron únicamente demográficas.

Sandra Milena Otálora, rectora del Colegio MonteHelena Bilingüe de Bogotá, aseguró que “la matrícula más baja está en preescolar, en el grado prekínder. Para el caso de Bogotá, creo que está influyendo el hecho de que los jóvenes ya no quieren tener familias, y la humanización de las mascotas al punto de reemplazar el deseo de tener un hijo”.

MonteHelena es, por ahora, una excepción. Desde 2020 ha crecido sostenidamente, apoyándose en una iniciativa de formación en valores, bilingüismo y lo que Otálora llamó “el trabajo en equipo entre casa y colegio”. En esa medida, su caso ilustra algo que los expertos subrayan: las instituciones que logran diferenciarse en propuesta de valor están mejor blindadas. Las que no, enfrentan un horizonte incierto.

Rectora del Gimnasio Femenino habla del impacto del colegio en la sociedad: “Aquí aprenden que su voz e ideas importan” Con casi 100 años de historia y más de 5.000 exalumnas, el Gimnasio Femenino forma mujeres conscientes del poder de su voz y su liderazgo. Ir al artículo Este es el mejor colegio de Colombia. Obtuvo el resultado más alto en las Pruebas Saber El Gimnasio Contemporáneo de Armenia tiene un modelo centrado en la educación holística y un equipo docente que exige, acompaña e inspira. Ir al artículo Menos semestres, más rigor: la transformación de las universidades para responder a las expectativas que hoy tienen los jóvenes En Colombia crece la demanda por programas más cortos y flexibles, una tendencia que llevó a las universidades a ajustar sus modelos para responder a una generación que busca potenciar su talento y habilidades en menos tiempo y con mayor proyección en el mercado laboral. Ir al artículo ¿Por qué estudiar en un colegio Colsubsidio? Estas son las ventajas para las familias Con presencia en 67 municipios de Cundinamarca y 11 localidades de Bogotá, la apuesta es por un modelo pedagógico que cubre todo el ciclo escolar. Estas instituciones hoy son referente de cobertura y calidad. Ir al artículo

¿Y las universidades?

En la educación superior la crisis todavía no tiene la misma urgencia visible que en los colegios, pero los números ya anticipan lo que viene. Según la Nota Macro número 61 del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes, la población entre 17 y 21 años –el grupo etario natural para cursar estudios superiores– pasará de 4,2 millones en 2020 a 3,4 millones en 2045 y a 2,6 millones en 2070. Una reducción del 20 por ciento hacia 2045, y del 37 por ciento para 2070.

Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y coautor del estudio, advirtió que “ya se está observando una caída en la matrícula de la mayoría de las universidades colombianas. Hay carreras que han tenido que cerrar o que se han fusionado con otras”, dijo. Es decir, lo que durante tanto tiempo se leyó como una desaceleración atribuible a factores económicos o de política pública tiene ahora una causa estructural que se suma: la llegada de menos jóvenes.

Por ahora, el colchón que amortigua el golpe en la educación superior es el mismo que opera en secundaria, porque hay un 43 por ciento de la población en edad de cursar estudios superiores que todavía no lo ha hecho. Personas de 25, 30 o más años que en cualquier momento pueden ingresar al sistema y compensar la reducción de la cohorte joven. No obstante, esa reserva también se agota, y cuando lo haga, el impacto será simultáneo con la llegada de generaciones numéricamente más pequeñas.

Ahora bien, Zuleta identificó un cambio cultural que agrava el panorama demográfico. “Los estudiantes no quieren hacer carreras de cuatro años, y el mercado laboral está demandando habilidades específicas que no necesariamente coinciden con lo que ofrece la educación universitaria”. Esa tensión entre lo que el sistema ofrece y lo que los jóvenes y el mercado necesitan es el segundo frente de la crisis.

No hay becas pa’ tanta gente: el preocupante panorama de la educación superior en Colombia Con la eliminación del subsidio a las tasas de interés del Icetex, universidades y ciudades como Medellín y Bogotá crearon ayudas para facilitar el acceso a la educación superior. Un esfuerzo que no alcanza a cubrir la demanda. Análisis. Ir al artículo ¿Por qué elegir una educación masculina? Este es el modelo educativo del Gimnasio de Los Cerros La institución lidera un proyecto coherente que forma personas libres, responsables, capaces de servir y amar a los demás. “La evidencia está en nuestros alumnos y egresados: hombres de principios llamados a liderar”, sostuvo el rector, Rafael Castro Sarmiento. Ir al artículo Esta universidad forma emprendedores. Así funciona su modelo educativo Con programas que pueden completarse en un año y más de 500 empresas aliadas, la Universidad Ean le apuesta a la formación para potenciar el emprendimiento, la innovación y las respuestas a los desafíos del mercado en tiempo real. Ir al artículo

A todo esto, se suma un dato que los investigadores de la Universidad de los Andes señalaron con preocupación: cerca de 2,7 millones de jóvenes colombianos entre 14 y 28 años no estudian ni trabajan. Y en un país con menos trabajadores jóvenes entrando al sistema productivo y con una población envejecida que demandará más recursos públicos, “estamos desperdiciando un capital humano potencial muy grande”, advirtió Zuleta.

El envejecimiento es el otro factor. Investigadores de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia señalaron que el índice de envejecimiento del país pasó de 7,3 en 1950 a 40,4 en 2021, y se proyecta que alcance 137,7 en 2050. Y menos jóvenes en la base de la pirámide y más adultos mayores en la cima significa, en términos prácticos, menos cotizantes activos sosteniendo un sistema que cada vez demanda más.

Separador