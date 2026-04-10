¿Por qué elegir una educación masculina? Este es el modelo educativo del Gimnasio de Los Cerros

Aunque hoy la educación mixta es la alternativa que predomina, el debate sobre la vigencia de los modelos diferenciados sigue abierto. Para Rafael Castro Sarmiento, rector del Gimnasio de Los Cerros, la respuesta no está en las tendencias, sino en la coherencia de un proyecto educativo que, desde hace más de seis décadas, ha puesto a las personas en el centro. Más que defender un modelo, su apuesta es formar estudiantes con identidad sólida, autonomía y sentido de vida, en estrecha alianza con sus familias.

¿Por qué mantener la educación masculina en un entorno que privilegia lo mixto?

Rafael Castro Sarmiento: Porque es una convicción que está en la raíz de nuestro modelo educativo: la persona está en el centro y merece ser atendida desde el respeto de quién es. Ser niño o niña supone procesos de maduración diferentes, y esto se manifiesta en cómo aprenden, cómo se relacionan y cómo construyen su identidad. Un entorno diseñado para respetar ese ritmo propio promueve algo que se evidencia en nuestros estudiantes y egresados año tras año: hombres seguros y alegres que, al ver simultáneamente su propio valor y sus límites, la oportunidad de servir y su capacidad de recibir, comprenden que su vida está llamada a establecer vínculos enriquecedores que son la clave para una identidad sólida y auténtica, esto es lo que sostiene la decisión, mucho más que cualquier tendencia del mercado o moda.

Gimnasio de Los Cerros. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

¿Qué significa que los estudiantes estén en el centro?

R.C.S.: Cambia el punto de partida, porque no son ellos quienes se adaptan al sistema, sino el sistema el que se adapta a la persona. Eso implica conocer a cada alumno y entender su entorno familiar para acompañarlo integralmente en su desarrollo, desde el equipo educador y especialmente en la mentoría personalizada.

¿Cómo funciona el sistema de mentoría?

R.C.S.: La mentoría es clave porque la educación deja de ser un concepto y se convierte en una relación. Cada estudiante cuenta con un mentor que lo guía en la construcción de su proyecto personal, ayudándolo a identificar fortalezas, asumir responsabilidades y tomar decisiones. Ese acompañamiento sostenido forma personas que saben quiénes son y para qué están.

Gimnasio de Los Cerros. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La relación con las familias es uno de los grandes activos del colegio…

R.C.S.: La familia es el primer educador y el colegio se suma a esa tarea. Esa alianza requiere coherencia, por eso trabajamos de manera estructurada con padres y mentores. Esa visión se vuelve cultura, es una forma de ser y actuar basada en valores como el respeto, la conf ianza y la coherencia. No es un discurso, es lo que se vive. Cuando toda la comunidad comparte esa cultura, el proyecto gana profundidad. Ustedes le apuestan a los principios y a la innovación.

¿Cómo se integran estos valores al modelo educativo?

R.C.S.: Principios e innovación van de la mano. Los principios dan claridad sobre lo esencial, sobre quienes somos; la innovación nos permite entender cómo desplegarlos atendiendo los desafíos de cada momento. No innovamos para parecer actuales, sino para servir mejor a nuestros estudiantes y a sus familias. Hoy muchas familias buscan una formación que atienda todas las dimensiones de la persona, conjugando estructura y acompañamiento real. Esto es lo que ofrecemos, un proyecto coherente que forma personas libres, responsables, capaces de servir y amar a los demás.

*Contenido elaborado con apoyo del Gimnasio de Los Cerros