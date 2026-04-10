Más de 14.000 instituciones educativas –de calendario A y B, oficiales y privadas– se miden cada año en las Pruebas Saber. Alcanzar el primer lugar a nivel nacional exige coherencia, disciplina y una visión clara. El Gimnasio Contemporáneo (GIMCO) lo logró apostándole a un modelo que rompe con la lógica tradicional y forma seres humanos desde la educación holística.

Mientras muchos sistemas siguen centrados en trabajar procesos cognitivos de forma aislada, este enfoque integra lo académico con la inteligencia emocional, el desarrollo físico y la formación artística, no como áreas secundarias, sino como pilares del proceso formativo. El objetivo no es solo saber más, sino comprender mejor.

La disciplina es otro factor determinante. En medio de un entorno dominado por pantallas, el colegio promueve una cultura de concentración: menos celular y más atención. Esta decisión ha elevado la calidad del aprendizaje y contribuido a que se estudie con mayor profundidad. Pero como ningún modelo funciona en solitario, la familia cumple un papel determinante. Por eso el acompañamiento de los padres en el proceso formativo es estructural. La coherencia entre casa y colegio fortalece hábitos, compromiso y propósito.

A esto se suma un seguimiento permanente a través de evaluaciones que permiten hacer un diagnóstico de cada estudiante, intervenir a tiempo, ajustar estrategias y evitar rezagos. El resultado es una formación integral, donde cada alumno recibe acompañamiento de acuerdo con sus necesidades.

En el centro de todo está el docente, y no como transmisor de información, sino como formador que exige, acompaña e inspira. Su nivel de compromiso y actualización es clave para sostener todo el proceso.

Por eso, el primer lugar obtenido en las Pruebas Saber además de ser un reconocimiento a la institución invita a una reflexión al sistema educativo: ¿qué pasaría si más colegios apostaran por modelos coherentes, holísticos y sostenidos? El desafío ahora es mantenerse como el mejor colegio del país y seguir demostrando que la excelencia educativa en Colombia no es la excepción, sino una posibilidad real cuando hay decisión, comunidad y propósito.

*Contenido elaborado con apoyo del Gimnasio Contemporáneo